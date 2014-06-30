323 کلاس درس ابتدایی روستائی بوشهر به بخاری تابشی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه مدارس در استان بوشهر اظهار داشت: بهسازی و نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس در استان بوشهر را در دستور کار داریم و اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به نیاز استان بوشهر به توسعه فضاهای اموزشی در سطح استان، تصریح کرد: خیرین مدرسه‌ساز نقش بسیار مهمی در ساخت مدارس استان بوشهر داشته‌اند و امیدواریم شاهد تداوم این همکاری‌های در ساخت و ساز و توسعه مدارس باشیم.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان بوشهر با اشاره به اهمیت بهبود شرایط گرمایشی و سرمایشی مدارس، افزود: مدرسه خانه دوم دانش‌اموزان است و می‌طلبد که شرایط مناسبی در مدارس برای حضور روزانه دانش‌اموزان فراهم شود.

هزینه 1.5 میلیارد ریالی برای سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی

وی استفاده از تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کم‌خطر را به عنوان یکی از مهمهترین اولویت‌های توسعه مدارس ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: 323 مدرسه ابتدایی روستائی بوشهر در مناطق محروم استان به بخاری تابشی مجهز شدند.

مرادی به برخی از ویژگی‌های این بخاری‌ها اشاره کرد و افزود: بخاری‌های تابشی نصب شده با استفاده از برق کار می‌کنند و توسط متخصصان با رعایت بیشترین استانداردها و اصول ایمنی نصب شده است.

وی از تلاش برای تجهیز همه مدارس روستایی و محروم به امکانات رفاهی خبر داد و بیان داشت: همچنین در مدارس ابتدایی روستایی استان بوشهر تعداد 56 کولر گازی نصب شده است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان بوشهر تاکید کرد: در مجموع برای نصب این تعداد بخاری و کولر گازی، 1.5 میلیارد ریال از اعتبارات سرمایه‌یشی و گرمایشی نوسازی مدارس هزینه شده است.