بیمارستانهای دولتی در هرمزگان ستاره دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد شکاری ظهر دوشنبه در نشست مدیران شبکه های بهداشت درمان وروسای بیمارستان های دولتی استان هرمزگان از ستاره دار شدن بیمارستان ها در این استان خبر داد.

شکاری با اشاره به اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های استان هرمزگان خاطر نشان کرد: برنامه تحول نظام سلامت با کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی از نیمه اردیبهشت ماه سالجاری کلید خورد.

وی از دیگر مزایای این برنامه تهیه دارو و ملزومات پزشکی در خود بیمارستان های دولتی عنوان کرد و افزود: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت بیماران بستری در بیمارستان های دولتی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین دریافت خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری به بیرون از بیمارستان هدایت نمی شوند.

وی ساماندهی بازار تجهیزات پزشکی کشور از لحاظ قیمت و کیفیت و نحوه تامین از دستاورد برنامه تحول نظام سلامت دانست و یادآور شد: پرداخت هزینه بستری از جیب مردم در بیمارستان های دولتی به حداقل خود رسیده است.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان هرمزگان از ارتقای هتلینگ در بیمارستان های دولتی خبر داد و ادامه داد : هتلینگ بیمارستان های دولتی به طور کامل بازسازی و نوسازی خواهد شد به طوری که تمامی بیمارستان ها تا مهرماه سالجاری به حداقل استاندارد (سه ستاره ) خواهند رسیدوکیفیت بهداشت ،تغذیه و خدمات غیرپزشکی بهبود خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان رضایتمندی مردم از بیمارستان های دولتی را از اهداف اصلی این برنامه عنوان کرد وگفت: دسترسی مردم به پزشکان در مناطق محروم افزایش خواهد یافت.

شکاری ترویج زایمانی طبیعی را از دیگر برنامه های تحول نظام سلامت ذکرکرد و اضافه کرد: در برنامه تحول نظام سلامت هزینه زایمان طبیعی رایگان شده است به طوری که کاهش سزارین به میزان 10درصد در سالجاری از اهداف این برنامه است.

این مسئول از اجرای 5 بسته از 8 بسته برنامه تحول نظام سلامت در استان هرمزگان خبر داد و تصریح کرد: کاهش میزان پرداختی ، ترویج زایمان طبیعی با رایگان نمودن زایمان طبیعی، ارتقای هتلینگ بیمارستان ها، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت و مقیمی متخصصان در بیمارستان دولتی هرمزگان در حال اجراست.

وی ابرازکرد: تحقق ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته ، برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج ،خاص و نیازمند و ارتقای تجهیزات پزشکی تا مهر ماه سالجاری نیز اجرایی می شود.

17 بیمارستان دولتی در برنامه تحول نظام سلامت در استان هرمزگان فعالیت دارند.