پایان مسابقات سوپرکنتاکت مردان و زنان کشور در گرگان

رضا منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: مسابقات قهرمانی «سوپرکنتاکت کیک بوکسینگ بین المللی» کشور در دو بخش بانوان و آقایان به مناسبت دهه مبارزه با مواد مخدر تحت عنوان جام شهدای تیپ 230 مستقل نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا به مدت دو روز در گرگان برگزار شد.

به گفته منوچهری، این رقابتها در بخش بانوان با حضور 135 ورزشکار از 6 استان کشور در قالب رقابتهای انفرادی و در بخش آقایان با حضور 150 ورزشکار از 11 استان کشور در قالب رقابت های تیمی انجام شد.

مسئول کمیته داوران و مسابقات سوپرکنتاکت کشور ادامه داد: در بخش بانوان استان های گلستان و مازندران به عنوان استانهای برتر و در بخش آقایان در رده سنی نونهالان و نوجوانان تیم های تیپ 230 ارتش گلستان، بوشهر و تهران الف به ترتیب اول تا سوم شدند.

منوچهری تصریح کرد: در مجموع رده های سنی تیم مازندران عنوان نخست را از آن خود کرد، تیم های 230ارتش گلستان و تهران الف مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

مسئول کمیته مسابقات سوپرکنتاکت کشور نتایج انفرادی رده های سنی را در دو بخش بانوان و آقایان بدین شرح اعلام کرد؛

آقایان ـ رده سنی نونهالان:

25- کیلو گرم مهدی محمدیان از بوشهر

30- کیلو گرم عارف مزرعی از تیپ 230 ارتش گلستان

35- کیلو گرم سید محمد موسوی از بوشهر

رده سنی نوجوانان :

35- کیلو گرم اسماعیل قلی زاده از مازندران

40- کیلو گرم رامین سعیدی تهران الف

45- کیلو گرم امیرمحمد سنگدوینی از تیپ 230 ارتش گلستان

51- کیلو گرم امیرحسین وفایی از مازندران

54- محمد اشرف عرب از تیپ 230 ارتش گلستان

57- سید ابولفضل حسینی از تیپ 230 ارتش گلستان

60- کیلوگرم محمد جواد معقولی از تیپ 230 ارتش گلستان

64- کیلوگرم محمد خواجوی از مازندران

67- رضا شیرسوار از مازندران

67+ مجید عظیمی گلوگاهی از مازندران

رده سنی بزرگسالان:

57- کیلوگرم مصطفی قره داش از مازندران

60- کیلوگرم عماد محرابیان از تیپ 230 ارتش گلستان

64- کیلوگرم علی اسدی گلوگاهی از مازندران

67- کیلوگرم سعید امیرخانلو از مازندران

71- کیلوگرم امین صبوری از گیلان

75- کیلوگرم حسن مقصودل از تیپ 230 ارتش گلستان

81- کیلوگرم امیر کشیری از تیپ 230 ارتش گلستان

86- کیلوگرم امیرمحمد عرفانی از مازندران

91- کیلوگرم رحمت ا.. سینه سپهر از مازندران

91+ کیلوگرم کامیاب قانع از گیلان

بانوان ـ رده سنی نونهالان:

25- کیلوگرم غزل صفری از مازندران

30- کیلوگرم مریم قلی زاده از مازندران

35- کیلوگرم مبینا یوسف خطیر از مازندران

نوجوانان :

35- کیلوگرم فاطمه ره اندوز از گلستان

40- کیلوگرم مهتاب ترکاشوند از کرمانشاه

45- کیلوگرم الینا اسدی از گلستان

50- کیلوگرم طاهره پاک اعتقاد از البرز

جوانان :

45- کیلوگرم سید زهره طباطبایی از گلستان

50- کیلوگرم فائزه ره اندوز از گلستان

55- کیلوگرم مونا حشمت از گلستان

60- کیلوگرم سپینود باطنی از گلستان

60+ کیلوگرم سولماز جباری از مازندران

بزرگسالان :

45- کیلوگرم فرشته شهریاری از گلستان

50- کیلوگرم رقیه خالقیان از گلستان

55- کیلوگرم زینب تازیکه از گلستان

60- کیلوگرم نرگس شهمرادی از گلستان

65- کیلوگرم صدیقه میرمحمد طبار از مازندران

70- زلفا یزدانی از مازندران

75- ساناز قاسمی از مازندران

75+ سعیده سرگزی از گلستان