تامين 15 ميليارد تومان سرمايه در گردش براي دو واحد توليدي همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از نتایج نشست خود با مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران سخن گفت و افزود: تامين 15 ميليارد تومان سرمايه در گردش براي دو واحد توليدي، افزايش سقف تسهيلات در اختيار و فراهم سازي زمينه گسترش همکاري بانک و صندوق ذخيره ارزي با صادرکنندگان همداني از جمله دستاوردهاي این نشست براي حوزه توليد و صادرات استان همدان بود.

نيکبخت با بیان اینکه فلسفه وجودي بانک توسعه صادرات کمک به توليد و بخش صادرات است، گفت: متاسفانه اختيارات کم بانک استان در تاييد تسهيلات مشکلاتي ايجاد کرده بود.

وی گفت: در این ديدار با بررسي مشکلات، توافق شد ميزان سقف اختيارات استان همدان در پرداخت تسهيلات به دو برابر ميزان سابق افزايش يابد تا با توجه به پتانسيل هاي موجود استان در زمينه صادرات، اقدامي برای توسعه صادرات باشد.

استاندار همدان افزود: در اين جلسه پرونده دو واحد توليدي خواستار تسهيلات از اين بانک نيز بررسي و با پرداخت 15 ميليارد تومان تسهيلات ارزي و ريالي به اين دو واحد موافقت شد.

استاندار همچنين از توافق استان همدان با بانک توسعه صادرات ايران و استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي، به منظور همکاري بيشتر با صادرکنندگان این استان خبر داد.

وی گفت: بانک توسعه صادرات ايران به عنوان تنها بانک تخصصي و توسعه‌اي و مجري امين سياست‌هاي دولت در امر تأمين مالي و تسهيل صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاري بين‌المللي ‌تلاش مي کند با اتکا به نيروي انساني متعهد و متخصص و استفاده از سرمايه دولت و ساير منابع مالي و بهره‌گيري از استانداردها، روش‌ها و فناوري‌هاي نوين بانکداري،‌ انواع خدمات بانکي و بيمه‌اي را به صادرکنندگان کالاها و خدمات ارائه دهد.