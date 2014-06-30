60 مبلغ دینی از قم به ورامین آمدند/ اعزم 70 مبلغ بومی به روستاها

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است و هر فرد باید در حد توان و مقدورات خود از برکات این ماه نورانی استفاده کند در این ماه حضور اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان در اماکن مقدس نظیر مساجد افزایش چشمگیری پیدا می کند که این مسأله پتانسیل مهمی را در اختیار نهادهای فرهنگی و متولیان مساجد قرار می دهد.

این مسئول افزود: در طول ماه مبارک رمضان باید با برنامه ریزی منسجم و دقیق، زمینه پیوند نسل جوان با مهمترین پایگاه دینی فراهم شود به طوری که طی سال نیز جوانان و نوجوانان با اشتیاق در محافل دینی و مساجد حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: برای بهره گیری بیشتر مردم از فیوضات ماه مبارک رمضان از چند ماه قبل، اداره تبلیغات اسلامی ورامین با تشکیل ستادی به استقبال ماه مبارک رمضان رفت و رایزنی ها و مکاتبات خود را برای حضور مبلغین در سطح شهرستان با مراکز مختلف انجام داد.

غلامی عنوان کرد: با رایزنی های صورت گرفته و تلاش و همکاری نهادهای مسئول، بیش از 60 ملبغ از شهر قم به ورامین اعزام شده اند که در ایام ماه مبارک رمضان با حضور در مساجد و اماکن عمومی ضمن تبلیغ فرهنگ ناب اسلامی به شبهات و سوالات دینی و فرهنگی مردم پاسخ می دهند.

رئیس تبلیغات اسلامی ورامین متذکر شد: از طرف دیگر با ثبت نام از مبلغین و روحانیون داوطلب بومی برای شرکت در طرح ضیافت الهی، بیش از 70 مبلغ بومی نیز در روستاها و مناطق مختلف دیار 15 خرداد به گسترش فرهنگ اسلامی مشغول هستند.

این مسئول گفت: امسال با رایزنی های صورت گرفته و با توجه به نیازی که بانوان شهرستان برای حضور مبلغه در میان خود داشتند، بیش از هشت مبلغه با حضور در محافل عمومی نقش مهمی را در پیوند زنان و دختران با فرهنگ اسلامی ایفا می کنند.

وی یادآور شد: در آستانه ماه مبارک رمضان نیز همایش طلایه داران تبلیغ در سالن همایش های اداره تبلیغات اسلامی ورامین برگزار و طی آن با حضور کارشناسان فرهنگی و مذهبی، آخرین نکات کلیدی به مبلغین حاضر در طرح ضیافت الهی سالجاری گوشزد شد که امیدواریم برکات فراوانی برای شهرستان داشته باشد.

غلامی تاکید کرد: ازآنجاکه دشمن با تمام توان خود سعی در ایجاد انحراف میان نسل جوان و نوجوان کشور دارد باید از پتانسیل ها و قابلیت های دینی نظیر ماه مبارک رمضان به خوبی بهره گرفت و با توطئه های دشمن مقابله کرد.