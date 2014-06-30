  1. استانها
  2. تهران
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

حجت الاسلام غلامی خبر داد:

60 مبلغ دینی از قم به ورامین آمدند/ اعزم 70 مبلغ بومی به روستاها

60 مبلغ دینی از قم به ورامین آمدند/ اعزم 70 مبلغ بومی به روستاها

ورامین - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی ورامین با اشاره به اعزام 60 مبلغ دینی از استان قم به ورامین گفت: 70 مبلغ بومی نیز در روستاها و مناطق مختلف دیار 15 خرداد تا پایان ماه مبارک رمضان به گسترش فرهنگ اسلامی می پردازند.

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است و هر فرد باید در حد توان و مقدورات خود از برکات این ماه نورانی استفاده کند در این ماه حضور اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان در اماکن مقدس نظیر مساجد افزایش چشمگیری پیدا می کند که این مسأله پتانسیل مهمی را در اختیار نهادهای فرهنگی و متولیان مساجد قرار می دهد.

این مسئول افزود: در طول ماه مبارک رمضان باید با برنامه ریزی منسجم و دقیق، زمینه پیوند نسل جوان با مهمترین پایگاه دینی فراهم شود به طوری که طی سال نیز جوانان و نوجوانان با اشتیاق در محافل دینی و مساجد حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: برای بهره گیری بیشتر مردم از فیوضات ماه مبارک رمضان از چند ماه قبل، اداره تبلیغات اسلامی ورامین با تشکیل ستادی به استقبال ماه مبارک رمضان رفت و رایزنی ها و مکاتبات خود را برای حضور مبلغین در سطح شهرستان با مراکز مختلف انجام داد.

غلامی عنوان کرد: با رایزنی های صورت گرفته و تلاش و همکاری نهادهای مسئول، بیش از 60 ملبغ از شهر قم به ورامین اعزام شده اند که در ایام ماه مبارک رمضان با حضور در مساجد و اماکن عمومی ضمن تبلیغ فرهنگ ناب اسلامی به شبهات و سوالات دینی و فرهنگی مردم پاسخ می دهند.

رئیس تبلیغات اسلامی ورامین متذکر شد: از طرف دیگر با ثبت نام از مبلغین و روحانیون داوطلب بومی برای شرکت در طرح ضیافت الهی، بیش از 70 مبلغ بومی نیز در روستاها و مناطق مختلف دیار 15 خرداد به گسترش فرهنگ اسلامی مشغول هستند.

این مسئول گفت: امسال با رایزنی های صورت گرفته و با توجه به نیازی که بانوان شهرستان برای حضور مبلغه در میان خود داشتند، بیش از هشت مبلغه با حضور در محافل عمومی نقش مهمی را در پیوند زنان و دختران با فرهنگ اسلامی ایفا می کنند.

وی یادآور شد: در آستانه ماه مبارک رمضان نیز همایش طلایه داران تبلیغ در سالن همایش های اداره تبلیغات اسلامی ورامین برگزار و طی آن با حضور کارشناسان فرهنگی و مذهبی، آخرین نکات کلیدی به مبلغین حاضر در طرح ضیافت الهی سالجاری گوشزد شد که امیدواریم برکات فراوانی برای شهرستان داشته باشد.

غلامی تاکید کرد: ازآنجاکه دشمن با تمام توان خود سعی در ایجاد انحراف میان نسل جوان و نوجوان کشور دارد باید از پتانسیل ها و قابلیت های دینی نظیر ماه مبارک رمضان به خوبی بهره گرفت و با توطئه های دشمن مقابله کرد.

کد مطلب 2322554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها