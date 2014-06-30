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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۶

شجاعی خبر داد؛

برگزاری مسابقات بومی محلی در شهرستان طالقان

برگزاری مسابقات بومی محلی در شهرستان طالقان

کرج- خبرگزاری مهر:رئیس هیئت بومی محلی استان البرز از برگزاری مسابقات و همایش در شهرستان طالقان خبر داد.

احمد شجاعی رئیس هیئت بومی محلی استان البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این همایش با شرکت بیش از 400 نفر و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان طالقان، هیأتهای همگانی و بومی محلی شهرستان در مرکز بخش بالا طالقان روستای جوستان برگزار شد.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این پیاده روی مسیر 2500  کیلومتری از میدان روستا به سمت مزارع و مدرسه جوستان را طی کردند و همچنین بازیهای محلی وسطی، یقل دو قل، کلاه برگ، کش بازی، دست رشته، طناب کشیوسط گروه بانوان که ملبس به لباسهای دوران قجری بودنند و نمایش حرکات رزمی توسط ووشو کاران نیز در ادامه این مراسم انجام گرفت.

شجاعی در پایان گفت: هدف ما این است در فصل تابستان مسابقات دیگری را در دیگر شهرستان های استان برگزار کنیم تا ورزش های بومی محلی بیشتر به علاقه مندان معرفی شود.

کد مطلب 2322555

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