برگزاری مسابقات بومی محلی در شهرستان طالقان

احمد شجاعی رئیس هیئت بومی محلی استان البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این همایش با شرکت بیش از 400 نفر و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان طالقان، هیأتهای همگانی و بومی محلی شهرستان در مرکز بخش بالا طالقان روستای جوستان برگزار شد.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این پیاده روی مسیر 2500 کیلومتری از میدان روستا به سمت مزارع و مدرسه جوستان را طی کردند و همچنین بازیهای محلی وسطی، یقل دو قل، کلاه برگ، کش بازی، دست رشته، طناب کشیوسط گروه بانوان که ملبس به لباسهای دوران قجری بودنند و نمایش حرکات رزمی توسط ووشو کاران نیز در ادامه این مراسم انجام گرفت.

شجاعی در پایان گفت: هدف ما این است در فصل تابستان مسابقات دیگری را در دیگر شهرستان های استان برگزار کنیم تا ورزش های بومی محلی بیشتر به علاقه مندان معرفی شود.