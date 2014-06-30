سالانه 100 سانتيمتر از ارتفاع آب دشتهاي همدان کاسته می شود

مرتضی عزالدین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهمترين انرژي موجود در طبيعت آب است اما ارزش اقتصادي اين کالاي حياتی فراموش شده است.

وی گفت: اضافه برداشت از چاه هاي مجاز و وجود چاه هاي غير مجاز در بخش کشاورزي، باعث به وجود آمدن بحران در دشتهاي استان همدان شده است.

وي راندمان بخش کشاورزي را با توجه به مصرف بيش از 92 درصدي آب در این بخش، 37 درصد دانست و افزود: ميزان کل منابع آب تجديد پذير استان دو ميليارد و 620ميليون متر مکعب است که يک ميليارد و 927 ميليون متر مکعب سهم آب زيرزميني و 963 ميليون متر مکعب سهم آب سطحي است.

مرتضي عزالدين کسري مخزن دشت هاي استان همدان را 238 ميليون متر مکعب دانست و گفت: در حال حاضر به ميزان دو ميليارد و 93 ميليون متر مکعب از منابع زيرزمين استخراج مي شود که اين مقدار آب بيش از توان زمين است.

مدیر شرکت آب منطقه ای استان همدان بیان داشت: سالانه به طور متوسط 100 سانتيمتر سطح آب در دشتهاي استان پايين مي آيد.

وي آينده کشاورزي استان همدان را با توجه به ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني نامطلوب عنوان کرد و گفت: انرژي هايی مانند گاز، بنزين، برق و غيره همه به آب وابسته است.

عزالدين تاکيد کرد: مهمترين انرژي موجود در طبيعت آب است اما ارزش اقتصادي اين کالاي حياتی فراموش شده و بدون در نظر گرفتن جايگاه آن متاسفانه بی رويه آن را مصرف می کنيم.