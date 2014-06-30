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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۰

شکایت عکاس ورزشی از یک شرکت صوتی و تصویری

شکایت عکاس ورزشی از یک شرکت صوتی و تصویری

یکی از عکاسان ورزشی به خاطر اقدام غیرحرفه‌ای یک شرکت لوازم صوتی و تصویری از این شرکت به مراجع قضایی شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عکس متعلق به رضا سعیدی‌پور عکاس خبری که سال گذشته در دیدار ایران و کره‌جنوبی به عنوان تنها عکاس ورزشی رسانه‌های ایران ثبت شده بود، در چندماه گذشته در بیلبوردهای خیابانی، رسانه‌های مکتوب و دیداری در آگهی‌های گسترده شرکت سام الکترونیک مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

در این اقدام خلاف قانون نماینده سامسونگ در ایران نه تنها بدون اجازه صاحب اثر از آن استفاده بزرگ تجاری داشته، بلکه با دستکاری در عکس علاوه بر تغییرات متعدد، نام شرکت سامسونگ را به جای توشیبا که در عکس اصلی قرار داشته جایگزین آن کرده است تا چنین به نظر برسد که نام تجاری سامسونگ در عکس و کنار زمین مسابقه در سئول بوده است.

به دنبال این اتفاق رضا سعیدی‌پور که سالهاست در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ورزشی مشغول فعالیت است، از طریق وکیل خود از شرکت مذکور شکایت کرده و به دنبال احقاق حق خود است.

کد مطلب 2322560

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