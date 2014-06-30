اشتیاق کشاورزان شرق اصفهان به تسطیح لیزری مزارع

مهرداد مرادمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خشکی زاینده رود سطح زیر کشت اراضی حاصلخیز منطقه شرق اصفهان را به یک سوم یعنی از 97 هزار به 30 هزار هکتار کاهش داده است.



وی با تاکید براینکه اراضی فعلی فقط با آب چاه های عمیق آبیاری می شوند، افزود: در طول هشت سال اخیر تاکنون مرکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی واقع در "رودشتین" موفق به تولید چهار رقم جو و پنج رقم گندم اصلاح شده در راستای کاهش مصرف آب شده است.



مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان ادامه داد: ارقام معمولی گندم و یا جو از ابتدای کاشت تا به ثمر رسیدن به پنج بار آبیاری نیاز دارد اما ارقام اصلاح شده آب کمتری مصرف می کند.



مرادمند تصریح کرد: حذف هر مرتبه آبیاری موجب کاهش یک چهارم یا 25 درصد آب مصرفی زراعی می شود.



وی با بیان اینکه کشاورزان تمایل زیادی به استفاده از این ارقام نشان داده اند، یادآورشد: طبیعی است که در این امر اجباری در کار نبوده و این تمایل ناشی از بحث های ترویجی این اداره است.



650 هکتار زمین تسطیح لیزری می شود



این مسئول ،تسطیح لیزری اراضی را از دیگر روش های کاهش مصرف آب و افزایش سرعت آبیاری عنوان کرد و گفت: در این روش نیز که مورد استقبال کشاورزان شرق قرار گرفته سطح زمین را به دقت شیب دار می کند به عبارت بهتر نیازی نیست در هر کرت یا قسمتی از نقاط زمین گود کامل پر آب شود تامدتی بعد از آن نقطه بلند آبیاری شود.



مرادمند افزود: در سه سال اخیر پنج هزار هکتار از اراضی شهرستان تسطیح لیزری شد و امسال نیز 560 هکتار دیگر از زمین های زراعی در این برنامه قرار دارد.



جریان زاینده رود شوری آب چاها را کاهش می دهد



وی با اشاره به قول وزیر نیرو در خصوص باز شدن زاینده رود در آبان ماه سال جاری گفت: تحقق این امر علاوه بر کمک به کشاورزان و به عبارتی همان حق آبه داران قانونی این رودخانه در امر تولید، از طرفی دیگر موجب کاهش آب نمک و املاح آب چاه های عمیق منطقه شرق اصفهان می شود.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان تاکید کرد: تابستان گرمی را در پیش رو داریم و امیدوارم برنامه ای جدی برای کاهش مصرف در بخش شرب و صنعت استان پیاده شود تا مشکلات شرایط خشکسالی نیز کاهش یابد.



