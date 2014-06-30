95 درصد تعهدات سفر مقام معظم رهبري به همدان عملياتي شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نحمدابراهيم الهي تبار با اشاره به فرارسيدن دهمين سالگرد سفر مقام معظم رهبري در سال 83به استان همدان اظهار کرد: به همين منظور براي بزرگداشت دهمين سالگرد سفر مقام معظم رهبري به همدان شوراي اداري استان با حضور مسئولاني از دفتر مقام معظم رهبري ‌15 تيرماه در استانداري همدان برگزار مي‌شود.

وي افزود: همچنين برنامه هاي ديگري براي تشريح دستاوردهاي اين سفر به استان همدان در نظر گرفته شده که در زمان مقرر خود اجرايي مي‌شود

الهي تبار عنوان کرد: براساس بررسي هاي انجام شده بيش از 95 درصد تعهدات سفر مقام معظم رهبري به همدان انجام شده و برخي پروژه ها همچون آبرساني از سد تالوار به همدان و پتروشيمي هگمتانه با مشکلات اجرايي رو به رو هستند.