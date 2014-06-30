شهرداری تبریز آماده زیباسازی بافت های فرسوده و قدیمی است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر دوشنبه در بازدید از شهرک امام خمینی(ره) تبریز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زیباسازی و بازنگری در بافتهای فرسوده شهری همواره یکی از مهم ترین دغدغه های مجموعه شهرداری تبریز بوده است.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم زیباسازی شهر و افزایش سرانه فضای سبز و تاثیر آن در زیبایی شهر تاکید کرد: شهرداری تبریز آماده هنمکاری همه جانبه با مردم است تا بیش از پیش بافت های تخریب شده و قدیمی شهری در تبریز را بازسازی کند.

نجفی با بیان اینکه تحول و تجدید نظر اساسی در بافت فرسوده شهرک امام خمینی (ره) تبریز ضروری است، گفت: ده ها سال از ساخت واحدهای مسکونی در این شهرک می گذرد ولی متاسفانه هنوز هم در زیباسازی و بازنگری بافت این شهرک اقدامی صورت نگرفته است.

شهردار کلانشهر تبریز در پایان با اشاره به آغاز پروژه های عمرانی در شهرک امام خمینی (ره) تبریز خاطر نشان شد: اقدامات و فعالیت های عمرانی بیش از پیش ارزش منطقه ای واحدهای ساختمانی را افزایش خواهد داد.