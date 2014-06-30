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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران-‌مشهد امضا شد

قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران-‌مشهد امضا شد

قرارداد تجاری برقی‌سازی راه‌آهن تهران - مشهد بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و کنسرسیوم ایرانی- چینی متشکل از شرکت مپنا، شرکت مپنا احداث، شرکت مپنا اینترنشنال، شرکت CMC و شرکت‌ SU Power به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای این قرارداد اصلاح و احداث خط موجود برای سرعت 200 کیلومتر بر ساعت، احداث شبکه برقی راه‌آهن برای سرعت 250 کیلومتر بر ساعت و تامین و نگهداری 70 دستگاه لکوموتیو برقی به عهده این کنسرسیوم ایرانی – چینی گذاشته شد.

همچنین تامین و نگهداری ماشین‌آلات و تامین و نگهداری شبکه بالاسری، احداث مرکز کنترل اسکادا و همچنین تعمیر و نگهداری کل پروژه به مدت 5 سال به عهده کنسرسیوم یاد شده است.

این قرارداد به صورت EPC و تامین منابع مالی آن به صورت فاینانس از خط اعتباری کشور چین تامین شده است. این کنسرسیوم متشکل از شرکت مپنا، شرکت مپنا احداث، شرکت مپنا اینترنشنال، شرکتCMC است و به سرپرستی شرکت SU Power فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 2322571

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