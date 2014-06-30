به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای این قرارداد اصلاح و احداث خط موجود برای سرعت 200 کیلومتر بر ساعت، احداث شبکه برقی راه‌آهن برای سرعت 250 کیلومتر بر ساعت و تامین و نگهداری 70 دستگاه لکوموتیو برقی به عهده این کنسرسیوم ایرانی – چینی گذاشته شد.



همچنین تامین و نگهداری ماشین‌آلات و تامین و نگهداری شبکه بالاسری، احداث مرکز کنترل اسکادا و همچنین تعمیر و نگهداری کل پروژه به مدت 5 سال به عهده کنسرسیوم یاد شده است.



این قرارداد به صورت EPC و تامین منابع مالی آن به صورت فاینانس از خط اعتباری کشور چین تامین شده است. این کنسرسیوم متشکل از شرکت مپنا، شرکت مپنا احداث، شرکت مپنا اینترنشنال، شرکتCMC است و به سرپرستی شرکت SU Power فعالیت می‌کنند.