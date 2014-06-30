سوره مهر و انتشار دو اثر تازه برای مخاطبان نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اسمت چیه تربچه» داستان طنز بلندی است از عزت‌الله الوندی که نخستین مجلد از مجموعه طنز «داداشی‌ها» به شمار می‌رود.

این کتاب داستان نوجوانی به نام پوریا را روایت می‌کند که با دو موجود خیالی آشنا می‌شود. او پس از مدتی متوجه می‌شود اعضاء خانواده‌اش نیز با آن دو موجود خیالی آشنایی دارند. این دو موجود خیالی پوریا را به سرزمینی خیال انگیر می‌برند اما این سفر برای پوریا مسائلی را به همراه دارد.

این داستان که الوندی نگارش دومین مجلد از آن را در دست دارد با حضور پررنگ عنصر تخیل و استفاده از افسانه‌های کهن فارسی از سوی سوره مهر در 82 صفحه و قیمت 5500 تومان منتشر شده است.

مجموعه شعر نوجوانانه «گربه یک مهندس است» نیز مجموعه‌ای از تازه‌ترین سروده‌های کمال شفیعی است که با تصویرگری ایلگار رحیمی منتشر شده است.

این مجموعه که به گفته شاعر، سعی شده در تدوین آن تا حد امکان از کلیشه‌های رایج دوری شود، روایتی شاعرانه از وظایف مخلوقات خداوند روی زمین است و سعی شده به زبان شعر بیان شود تا مخاطب به کمک آن دیدگاه تازه‌ای در مورد محیط اطراف زندگی‌اش پیدا کند.

این کتاب هم که هشتمین اثر منظوم منتشر شده از شفیعی به شمار می‌رود از سوی سوره مهر با قیمت 4900 تومان منتشر شده است.