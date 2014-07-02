فوتبال به دنبال مدیریت و کنترل مستقل دوپینگ/ تاکید رئیس اثرگذار نبود

به گزارش خبرنگار مهر،"مسئولیت مبارزه با دوپینگ در فوتبال و نمونه‌گیری از بازیکنان این رشته بر عهده نادو است"؛ این مطلبی بود که چندی پیش نصرالله سجادی، رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) بر روی آن و اجرایی شدنش در مسابقات باشگاهی فوتبال تاکید کرد.

بر همین اساس بود که در جریان سه دیدار از رقابت‌های لیگ برتر و پلی‌آف لیگ سیزدهم میان تیم‌های پرسپولیس با راه‌آهن، پیکان با سیاه جامگان و فجرسپاسی با پیکان ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اقدام به گرفتن دوازده تست دوپینگ (2 نمونه از هر تیم) کردند که اتفاقا نتیجه همه آنها از سوی آزمایشگاه کلن آلمان منفی اعلام شده است.

این اقدام ماموران نادو برای ورود به مسابقات باشگاهی فوتبال و کنترل دوپینگ بازیکنان شرکت کننده در آن در حالی انجام شد که طی پنج سال گذشته کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال به طور مستقیم و مستقل از نادو، این وظیفه را انجام می‌داد چرا که اعضای شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در نشست 19 آبان‎‌ماه سال 1387 خود با تایید کیومرث هاشمی - رئیس وقت نادو - تصمیم به واگذاری تمام اختیارات مربوط به نمونه‌گیری، مدیریت و کنترل دوپینگ فوتبال به مدیران این رشته در فدراسیون فوتبال گرفتند.

براساس این تصمیم، کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال به طور رسمی از 20 آبان‌ماه همان سال به عنوان مسئول مستقیم مبارزه با دوپینگ در این رشته و البته به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد تا بتواند توانایی‎ها و قابلیت‎های خود را برای فعالیت همیشگی در این زمینه ثابت کند.

البته تفویض اختیارات فدراسیون فوتبال از نادو برای فعالیت‌های دوپینگ و مبارزه با این پدیده تنها برای مدت یک سال انجام شد و قرار بود پس از پایان این مدت شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مجددا در مورد چگونگی ادامه فعالیت‎های دوپینگ فدراسیون فوتبال، سلب اختیارات این فدارسیون یا ادامه فعالیت‌های مستقل آن تصمیم‌گیری کند اما این اتفاق هرگز طی سال‌های گذشته نیفتاد تا اینکه همین چند وقت پیش سجادی اعلام کرد که مسئولیت مبارزه با دوپینگ در فوتبال و نمونه‌گیری از بازیکنان این رشته بر عهده نادو است.

به گزارش مهر، این در حالی است که وضعیت نمونه‌گیری از بازیکنان فوتبال برای لیگ چهاردهم که از هفتم مردادماه آغاز می‌شود، نامشخص است و معلوم نیست به گفته سجادی این کار توسط نادو انجام خواهد شد یا اینکه مطابق با پنج سال پیش کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت. این بلاتکلیفی کاملا از صحبت‌های رئیس این کمیته مشخص است.

طبق آیین‌نامه کمیته پزشکی موظف به نمونه‌گیری است

احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال در رابطه با اینکه "کنترل دوپینگ بازیکنان شرکت کننده در لیگ چهاردهم بالاخره توسط کدام نهاد انجام خواهد شد. فدراسیون فوتبال یا نادو"؟، به خبرنگار مهر گفت: این موضوعی است که ما در فدراسیون فوتبال با مسئولان مربوطه در وزارت ورزش و جوانان در حال کار کارشناسی بر روی آن هستیم و تا به امروز برگزار کننده جلساتی هم در این زمینه بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: فدراسیون فوتبال طی چند سال گذشته کارش را در این زمینه انجام داده و کارنامه‌اش هم کاملا مشخص و واضح است هر چند که وزارت ورزش و جوانان معتقد است فعالیت‌های مبارزه با دوپینگ باید به صورت متمرکز در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) انجام شود اما در مقابل آیین‌نامه مصوب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم به صراحت می‌گوید که این کار باید توسط کمیته پزشکی انجام شود.

هاشمیان در پاسخ به این پرسش که "پس چطور طی هفته‌های پایانی لیگ ماموران نادو اقدام به گرفتن 12 نمونه از بازیکنان فوتبال کردند"؟، گفت: این کار بنا به درخواست رئیس نادو و با هماهنگی خود ما انجام شد. ضمن اینکه همزمان کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال پیگیر انجام وظیفه‌اش برای نمونه گیری بود و کار را رها نکرده بود.

رئیس کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه جمع بندی نشست‌های برگزار شده با وزارت ورزش و جوانان تعیین کننده تکلیف خواهد بود، خاطرنشان کرد: آنچه اعضای هیات رئیسه فدراسیون و مسئولان وزارت ورزش در مورد آن به جمع بندی برسند ملاک است. تصمیم آنها برای لیگ چهاردهم اعمال می‌شود اما آنچه مسلم است ما در کمیته پزشکی و ضد دوپینگ برای ادامه فعالیت‌های‌مان در امر مبارزه با دوپینگ و برای لیگ چهاردهم کاملا آماده هستیم و حتی اقدام به تهیه امکانات و تجهیزات لازم هم کرده‌ایم. علاوه بر اینها اعتقاد دارم در نهایت هر تصمیمی گرفته شود در جهت مبارزه با دوپینگ خواهد بود.

نادو مسئول همه رشته‌هاست

به گزارش مهر، فدراسیون بین‌‏المللی فوتبال (فیفا) در امر مبارزه با دوپینگ اساسنامه خاص خودش را دارد که فدراسیون فوتبال هم در تهیه و تنظیم آیین‎نامه داخلی خود از آن تبعیت کرده اما فیفا با این مسئله که دوپینگ فوتبال کشورها توسط نادوهای آنها مدیریت شود هیچ مشکلی ندارد فقط به این شرط که قوانین فیفا هم به نوعی اعمال شود. به طور حتم سجادی هم که ریاست نادو را بر عهده دارد، با در نظر گرفتن همه اینها اعلام کرده که کنترل دوپینگ فوتبال بر عهده نادو است.

با این اوصاف اینکه مسئولان مربوطه در فدراسیون فوتبال در این زمینه نشست‌هایی را با وزارت ورزش و جوانان داشته‌اند، جای سوال و ابهام دارد. مگر نه اینکه نادوهای هر کشور از طرف وادا که متولی مبارزه با دوپینگ در ورزش جهان است، مامور به نمونه‌گیری از ورزشکاران رشته‌های مختلف در کشورشان هستند و به لحاظ قانونی هم خیلی جالب و درست نیست که یک فدراسیون از زیر مجموعه خودش نمونه‌گیری کند.

با این حال و با وجود تاکید رئیس نادو مبنی بر انجام مبارزه با دوپینگ فوتبال توسط این نهاد، کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال حتی برای نمونه گیری از بازیکنان حاضر در مسابقات باشگاهی پیش روی این رشته، اقدام به خریدای تجهیزات لازم هم کرده و این یعنی اصرار این کمیته به فعالیت مستقل در مدیریت و کنترل دوپینگ فوتبالی‌ها.