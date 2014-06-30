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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۸

کلنل هاروی فاش کرد:

داعش آماده عملیات در اردن می شود

داعش آماده عملیات در اردن می شود

یکی از کارمندان سابق دستگاه اطلاعات نظامی آمریکا از تلاش گروهک داعش برای دست زدن به تحرکاتی در اردن پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان، کلنل دریک هاروی کارمند سابق دستگاه اطلاعات نظامی آمریکا اعلام کرد: گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام آماده عملیات در اردن می شود.

وی افزود: آنچه گروه دولت اسلامی عراق و شام نامیده می شود به دنبال تاسیس جبهه جدید و انجام اقدامات خشونت آمیز و ترورها و انفجارهایی در اردن است.

هاروی تاکید کرد: داعش به شکل غیر مستقیم اقداماتی انجام خواهد داد و اقدام به نفوذ در میان سوری هایی که در اردن حضور دارند خواهد کرد.

از سوی دیگر  داگلاس الویوانت از اندیشکده آمریکای جدید گفت: به طور حتم داعش به سوی چادرهای آوارگان حرکت خواهد کرد تا سوری های ناراضی از بشار اسد را جذب کند به ویژه که به کارگیری از آنها علیه دولت عراق و رژیم های منطقه آسان خواهد بود.

این در حالی است که اخیر اخباری درباره تحرکات داعش در نزدیکی مرزهای عراق با اردن مخابره شده است.

کد مطلب 2322598

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