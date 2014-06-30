داعش آماده عملیات در اردن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان، کلنل دریک هاروی کارمند سابق دستگاه اطلاعات نظامی آمریکا اعلام کرد: گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام آماده عملیات در اردن می شود.

وی افزود: آنچه گروه دولت اسلامی عراق و شام نامیده می شود به دنبال تاسیس جبهه جدید و انجام اقدامات خشونت آمیز و ترورها و انفجارهایی در اردن است.

هاروی تاکید کرد: داعش به شکل غیر مستقیم اقداماتی انجام خواهد داد و اقدام به نفوذ در میان سوری هایی که در اردن حضور دارند خواهد کرد.

از سوی دیگر داگلاس الویوانت از اندیشکده آمریکای جدید گفت: به طور حتم داعش به سوی چادرهای آوارگان حرکت خواهد کرد تا سوری های ناراضی از بشار اسد را جذب کند به ویژه که به کارگیری از آنها علیه دولت عراق و رژیم های منطقه آسان خواهد بود.

این در حالی است که اخیر اخباری درباره تحرکات داعش در نزدیکی مرزهای عراق با اردن مخابره شده است.