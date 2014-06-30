سازمان سينمايي و وزارت آموزش و پرورش دست دوستی دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين تفاهم نامه كه به امضاي حجت الله ايوبي رئيس سازمان سينمايي و حميد رضا كفاش معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش رسيد بر استفاده كارآمد از قابليت ها و مزيت هاي سينما در امر تعليم و تربيت اعتقادي، عبادي و اخلاقي، زيبا شناختي و هنري و ايجاد روحيه كار آفريني و برقراري و گسترش همكاري و هم افزايي بخش آموزش و پرورش با سينما تأكيد شده است.

حجت الله ايوبي در اين مراسم ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان گفت : امروز را روزي خوب، با بركت و مهم براي سينماي كشور مي‌دانم كه در آن پيوند مدرسه و هنر رقم مي خورد و اين امر ميسر نشد مگر با ارده اي بسيار قوي كه هم در مسئولان آموزش و پرورش و هم در سازمان سينمايي براي اين پيوند مهم وجود داشت.

ايوبي در ادامه ضمن يادآوري ديدار مهم و اميدوار كننده اي كه با وزير آموزش و پرورش داشته است در خصوص رابطه سينما و هنر با آموزش و پرورش گفت : ما باور داريم اگر بخواهيم سينما را نجات دهيم و اعتلاء ببخشيم ،بيشترين ياري را آموزش و پرورش و نسل در حال رشد به ما خواهند رساند.

رئیس سازمان سینمایی در ادامه افزود : امضاي اين تفاهم نامه اتفاق مباركي براي اهالي سينما و فرزندان كشورمان و علاقه مندان سينما خواهد بود و درخواست من از مديران سازمان سينمايي همكاري با كميته اجرايي اين تفاهم نامه، به نحو احسن است و تا پايان سالجاري نتايج مثبت آن انشاءالله به منصه ظهور خواهد رسيد.

حمید رضا كفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نيز در سخناني با تمجيد از درك درست سازمان سينمايي از مقوله فرهنگ و استفاده درست و به جا از همكاري هاي بين بخشي ، اين تفاهم نامه را بسيار مفيد و مبارك دانست و ابراز اميدواري كرد مراحل اجرايي و عملياتي آن با موفقيت انجام شود.

اين مراسم با حضور جمعي از مديران سازمان سينمايي و وزارت آموزش و پرورش در محل سالن كوچك سازمان سينمايي برگزار شد.

