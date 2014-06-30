گلبال ایران مقابل آلمان به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی كميته ملی پارالمپيك، تیم ملی گلبال ایران در اولين دور از مسابقات جهانی فنلاند موفق به عبور از سد تيم آلمان با نتیجه 10 بر 2 شد.

گلباليست‌های ايرانی طبق برنامه عصر امروز رو در روی آمریکا قرار می‌گیرند.

رقابتهای جهانی فنلاند طی روزهای 9 تا 15 تیر در دو گروه برگزار می‌شود که در گروه يك تیم‎های ایران، آلمان، الجزایر ، اسپانیا، فنلاند ، جمهوری چک و آمریکا حضور دارند و در گروه دوم تیم‌های بلژیک، برزیل، مصر، ژاپن، کانادا، چین، لیتوانی و ترکیه قرار دارند.

سه تیم نخست این رقابتها سهمیه حضور در پارالمپیک 2016 را به دست خواهند آورد.

در بین تیم‎های آسیایی اگر کشوری در فنلاند موفق به دریافت سهمیه نشد در صورت قهرمانی در بازی‌های پارآسیایی اینچئون جواز حضور در پارالمپیک 2016 را به دست خواهد آورد.

