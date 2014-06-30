کنترل کیفیت مواد غذایی در زنجان اولویت کاری استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کارگرزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ، سازمان استاندارد را یک نهاد حاکمیتی اعلام کردوافزود: در این راستا این سازمان نظارت و بازرسی از کالاها و اقلام را در دستور کار جدی خود دارد.

وی با اشاره به اینکه در راستای ترویج فرهنگ استاندارد طرح هایی در طول ماه رمضان اجرا می شود اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان برای نظارت بر استاندارد بودن محصولات مورد استفاده و کالاهای عرضه شده ارزیابی ترازوها به ویژه در قنادی ها و واحدهای عرضه کننده آش و حلیم و همچنین روغن های سرخ کردنی، قند، شکر، انواع زعفران مورد استفاده، جعبه های مقوایی قنادی ها، کشک، شیر تازه و پنیر به طور جدی در دستور کار کارشناسان و بازرسان این سازمان است.

مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت: طرح های نظارتی مختلفی سالانه در واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و صنفی اجرا می شود.

کار گرزاده یادآورشد: بازرسان این دستگاه اجرایی در قالب اکیپ های تیمی اقدام به ورود به واحدهای صنفی فعال در ماه مبارک رمضان کرده و خرید کالا می کنند و با ارزیابی انجام گرفته در صورت تخلف با واحد صنفی برخورد جدی انجام می گیرد.



وی یاد آورشد: در صورتی که در بازرسی های انجام شده غیر استاندارد بودن ترازو ها مشخص شود درمرحله نخست کارشناسان اقدام به صدور اخطار و مالک را ملزم به برطرف کردن عیب ترازو می کنند و اگر بار دوم هم ترازو مشکل داشت آن واحد ملزم به جمع آوری است.

مدیر کل استاندارد اسان زنجان گفت: در این بازرسی ها تاریخ تولید محصولات هم به جد مورد بررسی قرار می گیرد.

کار گرزاده یاد آورشد: خوشبختانه در استان زنجان هیچ گونه واحد و کار خانه ای وجود ندارد که کالای غیر استاندارد به بازار عرضه کند.

وی افزود:ما 22 هزار استاندارد داریم در این میان کالاهایی که مشمول اجباری استاندارد باشند ما ورود می کنیم.