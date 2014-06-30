به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی در پیامی به مناسبت ماه رمضان آورده است: رمضان، فرصت یگانه‌ای است برای تجدید ایمان و میثاق دوباره با آفریدگار جهان، شب‌‌های مهربانش، سرشار از نور قرآن و روزهای مبارکش آکنده از ایمان و تقوا است. رمضان، یعنی روزهای ایمانی و شب های قرآنی و سحرهای دل انگیز روحانی. جز این ماه خوب خدا، کدام ماه است که این چنین قرآن به دست گیریم و بر سر گذاریم و خدا را بخوانیم و زبان به ذکر بگشاییم و شراب انس نوشیم و طعام مغفرت در کام ریزیم؟.

وی افزوده است: رمضان، قافله رستگاری است و روزه، روزی روح و دل و جان است. مباد که این فرصت از کف بدهیم و در این وعده گاه باشکوه از غایبان باشیم! مباد که رمضان پایان پذیرد و ما همچنان در بیراهه غفلت و نامرادی سرگردان بمانیم! مباد که رمضانیان در منزلگاه قرب، رحل توفیق اندازند و ما در کویر هجران،‌ نعره «یاویلنا» سر دهیم! که شاعر گفته است: کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش/ کی روی؟ روز که پرسی؟ چکنی؟ چون باشی؟

رئیس جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرده است: پیش از این نیز چندین رمضان بر ما گذشت و از آن روزها و شب های خوب خدا، جز حسرت و آه برای ما نمانده است. اکنون باید بکوشیم که این دیدار مجدد را قدر بدانیم و از آنات و لحظه های شکوهمندش سود بسیار بریم. آیا کسی هست که به یقین بداند باز عمر خواهد کرد و باز رمضانهای دیگر خواهد دید و دوباره شب های قدر را خواهد یافت و همچنان توفیق قرائت و ختم قرآن را خواهد داشت؟

وی در این پیام آورده است: قرآن و دیگر متون مقدس دینی و تجربه های معنوی مومنان، بهترین راهنمایان ما برای بهره وری بیشتر از این ماه سراسر لطف و صفا است. از آموزه های دینی و توصیه های پیشوایان معصوم(ع) چنین برمی آید که اهل ایمان، باید از پیش خود را برای رمضان و بهره گیری از مواهب معنوی آن آماده کنند و بی برنامه و لاابالی وار وارد آن نشوند و غافلانه از آن بیرون نیایند. بر مومنان است که عظمت شان و جلالت مقام رمضان را هماره به یاد یکدیگر آورند و سلوک رمضانیه را بیاموزند و از یادآوری برکات آن، در محافل و مجالس دینی دریغ نورزند.

