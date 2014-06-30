معلولان اردبیل چشم انتظار مشاغل دولتی نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با منتخبان مردمی حوزه بهزیستی تصریح کرد: جذب در بخش دولتی نداریم و 80 درصد از انرژی مسئولان صرف جلب حمایت بخش خصوصی و ایجاد شغل توسط این بخش می شود.

وی افزود: بر همین اساس معلولان امیدوار به تحقق سه درصدی سهمیه استخدامی خود نباشند و به بخش خصوصی متمرکز شوند.

وی با بیان اینکه حمایت از معلولان نیازمند تحریک احساسات مردمی است، اضافه کرد: استان اردبیل به لحاظ خشونت جزو استان های رده اول کشور است و این معضل ضرورت فرهنگسازی های برنامه های انسانی را تشدید می کند.

استاندار اردبیل به اهمیت سرمایه اجتماعی تاکید کرد و افزود: در تربیت سرمایه اجتماعی یادگیری توجه به همنوع اهمیت ویژه دارد.

خدابخش در خصوص مطالبه انجمن های توانبخشی و پیشگیری فعال در استان برای تخصیص زمین قول مساعد داد و افزود: می توان نیازهای مادی را در کوتاه مدت پیگیری کرد اما در آموزش احساسات انسانی به شهروندان باید برنامه ریزی منسجم و پویا در نظر گرفت.