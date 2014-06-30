آغاز بازی ماهان تندیس قم در لیگ برتر بعد از ماه مبارک رمضان

ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: مصمم به کسب عنوان قهرمانی فوتسال امیدهای کشور هستیم و خوشبختانه بازی های دور رفت مرحله گروهی را با کسب نتایج بسیار خوب و ایده آل تمام کرده ایم و آماده دور برگشت هستیم.

وی ادامه داد: قرار بود دیدارهای دور برگشت بازی های هفتمین دوره لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور بلافاصله بعد از امتحانات بازیکنان در ترم تحصیلی خرداد ماه به انجام برسد اما گویا حالا قرار شده این بازی ها بعد از ماه مبارک رمضان انجام شود.

مدیر تیم فوتسال امید ماهان تندیس قم افزود: در هر شرایطی ما آماده رویارویی پرقدرت با حریفان خود هستیم اما اگر بازی ها به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شود، تیم را در جام رمضان فوتسال قم شرکت می دهیم تا به شرایط خوب آمادگی دست پیدا کند.

مدیر تیم فوتسال امید ماهان تندیس قم از انگیزه بالا و مصمم بودن بازیکنان این تیم برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال امیدهای کشور خبر داد و بیان داشت: فکر می کنم کسب 6 پیروزی متوالی در اهواز که میزبان بازی های دور رفت بود نشان از توان بالای تیم ما است.

وی بیان کرد: امیدهای آینده‌دار تیم فوتسال ماهان تندیس قم با نمایشی فراتر از انتظار با غلبه بر تیم هم گروه خود هم اکنون صدرنشین جدول هستند و انشاءالله با تمام توان به مرحهل نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور صعود می کنند و مصمم به کسب عنوان قهرمانی هستند.

شریفی ادامه داد: تیم ما در دیدارهای دور رفت هفتمین دوره رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، توانست نتایج خوبی کسب کند و حتی در دور برگشت تیم ما کاملا متحول شده نشان خواهد داد.

مدیر تیم فوتسال ماهان تندیس قم افزود: در حالی که هر 14 تیم حاضر در این فصل برای قهرمانی به شکلی جدی خود را تقویت کرده‌اند، تیم ماهان تندیس قم نیز با کسب آمادگی لازم در بین تمام نفرات تیم بعد از انجام تمرینات سخت و فشرده، در این مرحله حضور یافته است.

وی اضافه کرد: دیدارهای دور برگشت با فاصله بسیار زیادی نسبت به مسابقات دور رفت برنامه‌ریزی شده و بر این اساس حضور در بازی های فوتسال جام رمضان می تواند به افزایش آمادگی تیم ما کمک کند و انشاءالله مرحله برگشت را نیز با قدرت تمام کنیم.

