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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

بسنجیده:

زمینه صادرات تولیدات مازاد بر نیاز کشاورزی استان گلستان فراهم شود

زمینه صادرات تولیدات مازاد بر نیاز کشاورزی استان گلستان فراهم شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: استان گلستان در برخی محصولات تولید مازاد بر نیاز دارد که باید بازارهای هدف را شناخت و زمینه صادرات آن ها را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بسنجیده، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان، مهمترین موضوع بخش کشاورزی استان را تنظیم اسناد برای محصولات باغی، گیاهی ، دامی و طیور است، گفت: برای محصولات مازاد بر نیاز تولید شده در استان باید فکری شود، با پتانسیلی که در استان وجود دارد در برخی محصولات تولید مازاد بر نیاز داریم و با توجه به اسناد بالادستی که توجه ویژه ای به صادرات غیر نفتی دارند می توانیم این تولیدات را صادر کنیم.

وی تصریح کرد: گلستان به لحاظ ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی به نسبت متوسط کشوری پایین است، برای بالا بردن این میزان باید بازارهای هدف کشور را شناخت و با تدوین یک برنامه عملیاتی اقدام کنیم.

وی بیان کرد: بانک های استان برای تامین منابع مالی زنجیره های تولید اعلام آمادگی کرده اند ، با تنظیم یک سند می توان وارد این مباحث شد، با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان همسایه هم می توانیم به بهترین نحو برای صادرات محصولات خود استفاده کنیم.

بسنجیده گفت: می توان از پتانسیل واردات گاز به ایران از طریق ترکمنستان در راستای صادرات محصولات استان استفاده کرد.

وی اظهار کرد: در تفاهم نامه واردات گاز ذکر شده است که بخشی از مبلغ قرارداد می تواند به صورت صادرات کالا از ایران پرداخت شود و این بهترین موقعیت برای استان گلستان که برای صادرات محصولات خود از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به خط آهن در حال ساخت در استان گفت: خط آهن می تواند مسیر جدیدی ایجاد کند تا کالاهای حجیم و با وزن بالا راحت تر و سریع تر جابجا شده و به مقصد برسند.

کد مطلب 2322632

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