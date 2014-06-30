چهار جایگاه CNG در منطقه ساری در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی طالبی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان كرد: منطقه ساري داراي 74 باب جايگاه CNG و 106 محل عرضه فرآورده هاي نفتي است.

وی با اشاره به رشد پنج درصدی مصرف بنزین در فصل بهار بیان داشت: در فصل بهار با توجه به حضور مسافرين نوروزي و تعطيلات مصرف بنزين افزايش يافت.

طالبی در فصل بهار بطور متوسط روزانه بیش از دو میلیون و 400 هزار لیتر بنزین در جایگاههای تابعه مصرف شده است.



مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري افزود: با توجه به مساعد بودن شرايط جوي و مصرف بيش از 18 ميليون و 600 هزار ليتر نفت سفيد و در مقايسه با سال گذشته 23 درصد كاهش مصرف به ثبت رسيده است.



طالبي اظهار داشت: در تابستان سال گذشته روزانه دو ميليون و 500 هزار ليتر بنزين مصرف شده كه پيش بيني مي شود با توجه به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان اين روند با كمي افزايش ثابت بماند اما در نيمه دوم تابستان با قوت يافتن مسافرتها اين مقدار همراه با رشد قابل توجهي همراه باشد.