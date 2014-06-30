  1. استانها
  2. مازندران
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

طالبی:

چهار جایگاه CNG در منطقه ساری در دست ساخت است

چهار جایگاه CNG در منطقه ساری در دست ساخت است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی ساری گفت:هم اكنون چهارباب جايگاه تك منظوره CNG در حال احداث بوده كه تا پايان سال وارد عرصه سوخت رساني خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی طالبی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان كرد: منطقه ساري داراي 74 باب جايگاه CNG و 106 محل عرضه فرآورده هاي نفتي است.

وی با اشاره به رشد پنج درصدی مصرف بنزین در فصل بهار بیان داشت: در فصل بهار با توجه به حضور مسافرين نوروزي و تعطيلات مصرف بنزين افزايش يافت.

طالبی در فصل بهار بطور متوسط روزانه بیش از دو میلیون و 400 هزار لیتر بنزین در جایگاههای تابعه مصرف شده است.

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري افزود: با توجه به مساعد بودن شرايط  جوي و مصرف بيش از 18 ميليون و 600 هزار ليتر نفت سفيد  و در مقايسه با سال گذشته 23 درصد كاهش مصرف به ثبت رسيده است.

طالبي اظهار داشت: در تابستان سال گذشته روزانه دو ميليون و 500 هزار ليتر بنزين مصرف شده كه پيش بيني مي شود با توجه به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان اين روند با كمي افزايش ثابت بماند اما در نيمه دوم تابستان با قوت يافتن مسافرتها اين مقدار همراه با رشد قابل توجهي همراه باشد.

کد مطلب 2322637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها