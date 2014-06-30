آمار تجارت خارجي ايران در فصل بهار/ 11.8 میلیارد صادرات و 12.3 میلیارد دلار واردات

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران گزارش داد: مجموع صادرات غيرنفتي و واردات ايران در بهار امسال نسبت به سال گذشته 5 ميليارد و 274 ميليون دلار افزايش داشت و به رقم 24 ميليارد و 245 ميليون دلار رسيد كه سهم صادرات غيرنفتي از اين رقم 11 ميليارد و 859 ميليون دلار و واردات 12 ميليارد و 386 ميليون دلار بوده است.

اين ارقام نشان مي دهد كه صادرات غير نفتي ايران در اين مدت 20 و 53 صدم درصد و واردات كشورمان هم 35 و 63 صدم درصد افزايش يافته است.

مجموع تجارت خارجي ايران در سه ماهه نخست پارسال 18 ميليارد و 971 ميليون دلار بود كه 9 ميليارد و 838 ميليون دلار به صادرات غير نفتي و 9 ميليارد و 133 ميليون دلار هم به واردات اختصاص داشت.

اقلام عمده صادرات غير نفتي در مدت ياد شده شامل پروپان مايع شده، متانول و قير نفت بوده و عمده ترين خريداران كالاهاي صادراتي كشورمان هم به ترتيب چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و تركيه بوده اند.

عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به گندم با سهم 6 درصدي از كل ارزش واردات، وسايل نقليه با موتور پيستوني درون سوز با حجم سيلندر 1000 تا 1500 سانتيمتر مكعب با سهم 3 درصدي، برنج با 3 درصد، ذرت با 2 و 86 صدم درصد و كنجاله سويا با 2 و 41 صدم درصد اختصاص دارد و عمده صادركنندگان كالا به ايران هم در بهار امسال امارات متحده عربي، چين، هند، تركيه و كره جنوبي بوده اند.