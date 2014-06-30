شروع فصل گرما آغازی بر حریق در جنگل ها و مراتع استان سمنان

سرهنگ غلامرضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: حفاظت از منابع ملی و طبیعی هرچند که در قانون برعهده برخی از ارگان‎ها و نهادها از جمله مأموران منابع طبیعی و مأمورین انتظامی قرار گرفته، اما آن‏ها به تنهایی قادر به انجام این کار نیستند، چرا که تعداد مأمورانی که در استان وجود دارد نسبت به درصد اراضی و مراتع بسیار کم بوده و بر این اساس نیاز است همگان در این کار سهیم باشند.

وی تصریح کرد: همانگونه که پیش بینی می شود با شروع فصل گرما و تابستان از یک طرف و حضور گردشگران و مردم در طبیعت استان سمنان، آتش سوزی در نقاط مختلف جنگلها و مراتع بدلیل بی احتیاطی و عوامل انسانی انجام می گیرد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین در مورد مجازات‎های قهری با متخلفان نیز گفت: سعی ما بر این است که از طریق فرهنگ‎سازی، خود مردم مهمترین و مؤثرترین نقش را در جلوگیری از بین رفتن مراتع جنگل‎ها و منابع طبیعی داشته باشند و از مجازات‎های قهری جلوگیری شود.

دهقانی ادامه داد: اگر از راه فرهنگ‎سازی مشکل حفاظت از عرصه‎های منابع طبیعی حل نشد و کسی به اراضی ملی و مراتع و جنگل‎ها تجاوز کرد و یا عامل از بین رفتن قسمتی از آن‎ها شد، براساس قانون با وی برخورد خواهد شد که این‎گونه پرونده‎ها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی سطح عرصه های منابع طبیعی استان سمنان را 9.7 میلیون هکتار عنوان کرد که جنگلها 352 هزار هکتار و مراتع استان3.7 میلیون هکتار است.

دهقانی گفت: به منظور پیشگیری و اطفاء حریق در سطح استان ضمن پیگیری تشکیل ستاد پیشگیری و اطفاء حریق در شهرستان های استان به ریاست فرمانداران، همه پاسگاهها نیروهای خود را در سطح استان به منظور مقابله با عوامل ایجاد حریق و اطفاء حریق های احتمالی به صورت آماده باش در آورده و از عموم مردم تقاضا داریم در موقع حضور در عرصه های جنگلی و مرتعی استان رعایت نکات ایمنی را کرده و از ایجاد آتش های غیر قابل کنترل خودداری کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: چنانچه حریقی در هر نقطه از عرصه های منابع طبیعی استان سمنان مشاهده کردند مراتب را سریعا به شماره اضطراری 1504 یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری اطلاع دهند.

وی با بيان اينكه فرهنگ حفاظت از طبيعت در صورتي در جامعه نهادينه مي شود كه تمامي افراد جامعه هر يك به تنهايي خود پاسدار منابع طبيعي باشند گفت: استقبال قرقبانان افتخاری هميار طبيعت در حفظ و توسعه منابع طبيعي استان قابل توجه بوده است.

دهقانی در خاتمه تصريح كرد: حفظ عرصه هاي وسيع منابع طبيعي با مشاركت مردم و پشتيباني قوانيني كه توسط قانون گذاران مصوب شده است امكان پذير خواهد بود.