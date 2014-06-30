120 کارآموز در مرکز فني و حرفه اي برادران نهاوند آموزش می بینند

گزارش خبرنگار مهر، احدالله ترکمان بعدازظهر دوشنبه در دیدار و بازدید فرماندار شهرستان نهاوند از این مرکز اظهار داشت: مرکز فني و حرفه اي برادران نهاوند داراي 10 کارگاه آموزشي فعال در رشته هاي مکانيک، برق صنعتي، الکترونيک، اتومکانيک، درودگري، جوشکاري، برق ساختمان درجه يک، لوازم خانگي و برق خودرو است که 120 کارآموز در اين مرکز آموزش مي بينند.

ترکمان گفت: مراكز آموزش فنی و حرفه ای می توانند با آموزش مهارتهای لازم به فارغ التحصیلان دانشگاهی نیاز جامعه را در اشتغالزایی تا حدود زیادی برآورده سازند.

وی با اشاره به اینکه مهارت آموزی و استفاده از همه امكانات موجود برای رسیدن به اهداف كلی سند چشم انداز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: جوانان و دانش آموزان را باید از اهمیت فراگیری آموزشهای مهارتی و تأثیر آن در وضعیت معیشتی خانواده ها آگاه کرد.

سرپرست مرکزی فنی و حرفه ای شهرستان نهاوند عنوان کرد: در نهاوند دو مرکز فنی و حرفه ای دولتی ثابت ویژه خواهران و برادران وجود دارد که در بخش برادران 10 رشته آموزشی و در بخش خواهران نیز 10 رشته آموزشی را به هنرجویان آموزش می دهند.

احدالله ترکمان بیان داشت: علاوه براین دو مرکز ثابت دولتی در سطح شهرستان نهاوند، 20 آموزشگاه آزاد در 9 رشته فنی و حرفه ای در سطح شهرستان فعال است که 11 آموزشگاه آن مربوط به خواهران و ۹ آموزشگاه دیگر نیز دو منظوره است و در این مدت 750 هنر جو در آن شرکت کرده اند.

ترکمان افزود: به منظور جذب بیشتر هنرجویان در مراکز وابسته به این مرکز دو آزمايشگاه خاک و آزمايشگاه گياه شناسي را در این مرکز راه اندازی می کنیم.