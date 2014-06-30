به گزارش خبرگزاری مهر، براي احداث اين پل‌ها حدود 13 ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه مي‌شود.

براي چهار دستگاه‌ از اين پل‌ها پيمانكاران مربوطه مشخص شده و در دست اقدام براي نصب هستند.

اين چهار دستگاه پل عابر پياده در مقابل آپارتمان‌هاي الغدير ورودي گلشهر كاظميه، ضلع شرقي پل كوي فرهنگ، مقابل بيمارستان وليعصر (عج) و مقابل بيمارستان آيت الله موسوي نصب خواهند شد.

آگهي مناقصه چهار پل ديگر نيز چاپ شده و در مراحل تعيين پيمانكار است.

اين پل‌ها نيز در مقابل راه آهن، مقابل بيمارستان امام حسين(ع)، مقابل پارك بانوان و مقابل پارك بهارستان نصب خواهند شد.

نمایشگاه عکس پیشگیری از اعتیاد در شهرستان ابهر دایر شد



رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر گفت: به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر نمایشگاه عکس پیشگیری از اعتیاد با همکاری کمیته فرهنگی و پیشگیری اعتیاد در پارک پردیس ابهر دایر شد.



حسن ناصری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف آشنایی خانواده‌ها و همچنین بالابردن سطح آگاهی آنان به علت‌های اعتیاد به مواد مخدر و آثار سو مصرف مواد مخدر در پیشگیری از اعتیاد در بین جوانان و نوجوانان دایر شده است.



وی در ادامه افزود: خانواده‌ها باید با اقسام مختلف مواد مخدر آشنا باشند تا بتوانند در صورت مصرف فرزندان خود پیشگیری کنند.



ناصری افزود: در این نمایشگاه ۱۰۰ قطعه عکس از انواع مختلف اعتیاد به مواد مخدر و معضلات استعمال این مواد در معرض دید جوانان و علاقمندان قرار گرفته است.



وی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات به ‌دلیل عدم شناخت و نداشتن آگاهی برای افراد به ‌وجود می‌آیند که در این راستا ارتقای سطح آگاهی، دانش و اطلاعات می‌تواند از وقوع این مشکلات در جامعه جلوگیری کند.



مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر تصریح کرد: برای پیشگیری از این معضل اجتماعی نیازمند فعالیت‌های فرهنگی توسط همه دستگاه‌های متولی امور فرهنگی شهرستان هستیم.



نمایشگاه عکس پیشگیری از اعتیاد به مدت یک هفته در پارک پردیس شهرستان دایر است.



نمایشگاه کتاب علوم قرآنی و ایستگاه نقاشی در شهر گرماب خدابنده برگزار شد



همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان نمایشگاه علوم قرآنی در شهر گرماب شهرستان خدابنده دایر شد.



این نمایشگاه با حضور امام جمعه شهر گرماب، شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر و فرهیختگان گرماب افتتاح شد.



در این نمایشگاه 6 هزار جلد کتاب در 576عنوان و با 40 درصد تخفیف به نمایش گذاشته شد.



این نمایشگاه با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دایر شده است و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

