شرایط مناسبی برای صادرات در کشور فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی جعفری بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه کمیسیون کشاورزی گلستان، اظهار کرد: چیزی که در ایران اتفاق می افتد را می توان داد و ستد های منطقه ای دانست، اما این داد و ستد ها را نمی توان صادرات نامید چرا که صادرات باید مشخصات و علایمی داشته باشد که این داد و ستد ها ندارند.

وی افزود: استمرار ، مزیت نسبی، کیفیت و دایمی بودن بازار از مهمترین شاخصه های صادارت است.

وی بیان کرد: ما در ایران صادرات را برای تولید میخواهیم در حالیکه باید تولید را برای صادرات بخواهیم تا به نتایج دلخواه خود برسیم.

جعفری تصریح کرد: امروزاگر خطرات صادرات را نشناسیم به مشکلات بر می خوریم ، تا کنون شرایط مناسب برای صادرات را ایجاد نکرده ایم.

