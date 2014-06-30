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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۷

جعفری:

شرایط مناسبی برای صادرات در کشور فراهم نیست

شرایط مناسبی برای صادرات در کشور فراهم نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیهاهی جهاد کشاوری استان گلستان با انتقاد از وضعیت صادرات کشور گفت: تا کنون شرایط مناسب برای صادرات را ایجاد نکرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی جعفری بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه کمیسیون کشاورزی گلستان، اظهار کرد:  چیزی که در ایران اتفاق می افتد را می توان داد و ستد های منطقه ای دانست، اما این داد و ستد ها را نمی توان صادرات نامید چرا که صادرات باید مشخصات و علایمی داشته باشد که این داد و ستد ها ندارند.

وی افزود: استمرار ، مزیت نسبی، کیفیت و دایمی بودن بازار از مهمترین شاخصه های صادارت است.

وی بیان کرد: ما در ایران صادرات را برای تولید میخواهیم در حالیکه باید تولید را برای صادرات بخواهیم تا به نتایج دلخواه خود برسیم.

جعفری تصریح کرد: امروزاگر خطرات صادرات را نشناسیم به مشکلات بر می خوریم ، تا کنون شرایط مناسب برای صادرات را ایجاد نکرده ایم.
 

کد مطلب 2322653

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