به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولي ها گفت: از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تا پايان هفته گذشته، حجم بارش های استان های آذربايجان شرقي، آذربایجان غربی، اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و یزد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته كاهش یافته است.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: بیشترین كاهش بارش ها در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته با 41 درصد به استان سمنان و کمترین کاهش بارش ها با یک درصد به استان لرستان اختصاص داشته است.

به گفته وی، از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته حجم بارش های استان های آذربايجان شرقي، آذربایجان غربی، اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی به ترتيب 242، 282، 247، 156 ،233، 578 و 97 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 17، 28، 8 ، 6 ، 13، 9 و 14 درصد کاهش يافته است.

حاج رسولی ها تصريح كرد: همچنين از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، فارس و قزوین به ترتيب 143، 202، 320، 64، 244 و 278 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 21، 15، 20، 41، 12 و 2 درصد کاهش يافته است.

وی ادامه داد: از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته حجم بارش های استان های قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و یزد به ترتيب 134، 381، 567، 386، 497 و 82 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 9، 7، 12، 31، یک و 39 درصد کاهش يافته است.