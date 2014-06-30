اجرای طرح ضیافت الهی در 24 بقعه متبرکه قم

حجت الاسلام علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح ضیافت الهی در امام زادگان و برخی از روستاهای قم در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این طرح در 24 بقعه متبرکه در سراسر استان قم اجرا می شود که شامل سخنرانی های روزانه و شبانه ماه مبارک رمضان،‌ مراسم شب های قدر، مراسم میلاد امام حسن مجتبی(ع)،‌ برپایی مجموعه نمایشگاهی با عنوان ماه مبارک رمضان می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت:‌ کلاس های تفسیر قرآن در هفت بقعه شامل امام زاده سید علی، امام زاده علی بن جعفر، امام زاده احمد بن قاسم، امام زاده جعفر شهید، مسجد جامع،‌ امام زاده سید معصوم و امام زاده ابراهیم(ع) برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: برنامه‌های ترتیل خوانی و جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان در چهار بقعه امام زاده سید علی، امام زاده علی بن جعفر، امام زاده جعفر شهید و امام زاده سید معصوم(ع) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عزیزی ادامه داد: محفل انس با قرآن کریم نیز در پنج بقعه استان قم برگزار می‌شود.

وی گفت:‌ اوقاف استان قم در ماه مبارک رمضان از قاریان مصری با هدف ترویج قرآن دعوت به عمل آورده است که این مراسم در روز 31 تیرماه در مسجد جامع و همچنین در مسجد جامع شهر دستجرد برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم بیان کرد: کلاس های آموزشی قرآن در پنج بقعه که طرح نشاط معنوی برگزار می شود در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.