روزانه 520 شهروند از ایستگاه مطالعه رباط کریم استفاده می کنند

رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دو ایستگاه مطالعه در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) و شهرداری رباط کریم فعال هستند و با توجه به حجم تردد در این مراکز روزانه به طور متوسط 520 نفر از کتاب های ایستگاه مطالعه استفاده می کند.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به تنوع منابع، استقبال بسیار خوبی از این ایستگاه ها صورت پذیرفته همچنان که مسئولان این مراکز اذعان دارند از زمان استقرار ایستگاه مطالعه علاقه مردم به کتاب و کتابخوانی مضاعف شده و وقت بیشتری صرف مطالعه می کنند.

وی یادآور شد: کتب این ایستگاه ها بصورت هفتگی جایگذاری می شود و با توجه به استقبال گسترده شهرونئان از این طرح پیش بینی می شود در فازهای بعدی این ایستگاه ها در سایر مراکز سطح شهرستان راه اندازی شود.