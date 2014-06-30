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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

صفایی اعلام کرد:

روزانه 520 شهروند از ایستگاه مطالعه رباط کریم استفاده می کنند

روزانه 520 شهروند از ایستگاه مطالعه رباط کریم استفاده می کنند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی رباط کریم از استقبال شهروندان از طرح ایستگاه های مطالعه خبر داد و گفت: روزانه بیش از 520 نفر از ایستگاه های مذکور استفاده می کنند.

رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دو ایستگاه مطالعه در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) و شهرداری رباط کریم فعال هستند و با توجه به حجم تردد در این مراکز روزانه به طور متوسط  520 نفر از کتاب های ایستگاه مطالعه استفاده می کند.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به تنوع منابع، استقبال بسیار خوبی از این ایستگاه ها صورت پذیرفته همچنان که مسئولان این مراکز اذعان دارند از زمان استقرار ایستگاه مطالعه علاقه مردم به کتاب و کتابخوانی مضاعف شده و وقت بیشتری صرف مطالعه می کنند.

وی یادآور شد: کتب این ایستگاه ها بصورت هفتگی جایگذاری می شود و با توجه به استقبال گسترده شهرونئان از این طرح پیش بینی می شود در فازهای بعدی این ایستگاه ها در سایر مراکز سطح شهرستان راه اندازی شود.

کد مطلب 2322666

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