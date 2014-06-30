گلستان رتبه سوم تولید مرغ در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت سمیعی، بعد از ظهر دو شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران استان، گفت: سال قبل گلستان با 156 هزار تن تولید گوشت مرغ و با 7.9 درصد تولید کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

وی با بیان این که مرغ مادر سال قبل با تولید 28 هزار تن، 3.1 درصدتولید کشور را به خود اختصاص داد، افزود: با این تولید ما رتبه دهم را کسب کردیم، 20 درصد از تولیدی های مرغ ما زیر ظرفیت اقتصادی و با تولید زیر 20 هزار قطعه هستند.

وی اظهار کرد: آمارهای سال های 84 تا 92 نشان می دهد در بخش تولید گوشت مرغ 232 درصد و در جوجه ریزی 173 درصد رشد داشته ایم.

وی درباره مصرف مرغ در استان گفت: مصرف سالانه مردم در سال 57 برابر با 6.2 کیلو گرم گوشت مرغ بود که این رقم در سال 92 به 25.5 کیلوگرم رسیده است.

سمیعی یادآور شد: در سال 91 مرغداران استان 9.1 درصد از تولید مرغ سود دریافت می کردند که این رقم امسال با کاهش شدید به 2.9 درصد رسید.

وی اذعان کرد: ایران با 2درصد از سهم جهانی رتبه هفتم تولید مرغ دنیا را به خود اختصاص داده است.

سمیعی اضافه کرد: در سال 92 ایران، 11هزار تن واردات و 45 هزار تن صادرات مرغ انجام داده است در سال 93 پیش بینی شده است این رقم به 100 هزار تن برسد.