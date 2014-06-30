استقرار پنجره واحد تجاری در مرز سرخس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی، ظهر شنبه در جلسه شورای ساماندهی مبادی مرزی استان اظهار کرد: برای ایجاد پنجره واحد تجاری در مرز سرخس باید نمایندگانی از جهادکشاورزی در گمرک و دانشگاه علوم پزشکی در سرخس، مستقر شوند.

وی سپس از تردد 72 هزار و 451 دستگاه خودروی سنگین از مبادی مرزی این استان خبر داد و افزود: این تردد در سه ماه نخست سال‌جاری صورت گرفته همچنین طی سه ماه جاری 779 دستگاه خودرو از مبادی مرزی استان عبور کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در مجموع از مرزهای سرخس 24 هزار و 955، باجگیران 971، لطف آباد 27 هزار و 677 و دوغارون 18 هزار و 848 خودروی عبوری را به خود اختصاص داده‌اند.

گفتنی است، تغییر محل استقرار پلیس مهاجرت و تقویت مبادی ورودی و خروجی مرزهای استان از مصوبات این جلسه بود.