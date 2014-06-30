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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰

صدور پروانه ساخت ویدئویی برای 2 فیلم

صدور پروانه ساخت ویدئویی برای 2 فیلم

شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های ویدئویی، برای 2 فیلمنامه پروانه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های ویدئویی در جلسه 8 تیر خود که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، برای ساخت فیلم نامه‌های «سه کله پوک» به تهیه کنندگی کیانوش گرامی و کارگردانی علی مشهدی و «یک روز طولانی» به تهیه کنندگی مرتضی یونس زاده و کارگردانی بابک بهرام بیگی پروانه صادر کرد.

کیانوش گرامی بیش‌تر به عنوان بازیگر و مدیر تولید در فیلم‌های مسعود کیمیایی شناخته می‌شود.

کد مطلب 2322678

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