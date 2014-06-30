استفاده از ظرفیت نخبگان در جهت توسعه ایلام/ روابط ایلام و استانهای عراق افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر دوشنبه در جمع نخبگان ایلامی اظهار داشت: استان ایلام از ظرفیتهای خوبی از جمله نیروی انسانی کارآمد و نخبه در کنار ظرفیتهای انرژی، مرز مهران و..برخودار است.

وی گفت: باید همه دست به دست هم دهیم برای توسعه استان ایلام قدمهای بزرگی برداریم که در این راه همکاری و تعامل مردم و مسئولان و همچنین نخبگان استان ضروری است.

این مسئول بیان داشت: ایلام در کنار امنیت مطلوب مرزی، دسترسی خوبی به بازارهای هدف عراق و کشورهای منطقه دارد که باید بازرگانان ایلامی و ایرانی از این فرصت برای گسترش فعالیت های اقتصادی و صادرات کالا و خدمات بیشترین استفاده کنند.

استاندار ایلام تصریح کرد: اصلی ترین مشکل مردم استان ایلام اشتغال است و در واقع بیکاری افراد و جوانان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک مشکل بزرگ محسوب است.

وی بیان داشت: بخ ش خصوصی استان نقش موثری در گسترش همکاری با کشور عراق ایفا می کند که خوشبختانه در ماه های گذشته برای این فعالیت اعلام آمادگی کرده اند.

مروارید اظهار داشت: ا ستان ایلام به سبب شرایط مرزی و پیوندهای قومی و فرهنگی در کنار مذهب مشترک با اکثریت ملت عراق از گذشته های دور تاکنون مراوده های اقتصادی گسترده ای با کشور همسایه دارد.

استاندار ایلام گفت: نخبگان علمی و اساتید دانشگاه به عنوان حسگرهای دقیق مسائل و معضلات اجتماعی در استان عمل می کنند و استفاده از ظرفیت مشاوره ای این عزیزان راه حل های خوبی را در اختیار مسئولان و تصمیم گیران قرار خواهد داد.

وی بیان داشت: هیچ جامعه ای بدون درک جایگاه و مقام نخبگان و محققان پیشرفت نخواهد کرد.

استاندار ایلام اظهار داشت: اعتبارات و بودجه های لازم برای انجام تحقیقات و پژوهش های علمی مربوط به گرد و غبار و ریزگردها به هر نحو ممکن باید تأمین گردد و عزیزان در این زمینه هیچ گونه دغدغه ای نداشته باشند.

مروارید همچنین ادامه داد: باید اثرات و نتایج کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در جامعه و برای مردم قابل مشاهده باشد.

استاندار ایلام با اشاره به این که ایلام اولین استانی است که توانسته این پدیده را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهدريال تصریح کرد: با توجه به نزدیکی فیزیکی دانشگاه ها و مراکز علمی استان به کانون های گرد و غبار در این زمینه می توان از تحقیقات موثق تر و کاربردی تری بهره برد.