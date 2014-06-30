به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقایی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سالن جلسات شهرداری مجن، جشن حنابندان برای استقبال ماه مبارک رمضان را یکی از سنت های دیرین این شهر دانست و افزود: این جشن دو روز پيش از آغاز ماه مبارک آغاز شده و تا دو روز بعد از رويت هلال ماه رمضان ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: زنان و مردان مجني با حضور در منزل بزرگ خاندان، حنا آماده مي‌کنند و با گذاشتن آن بر موي سر و کف دست و پا ورود به ماه مبارک رمضان را جشن مي‌گيرند.

شهردار مجن با اشاره به اینکه اين آئين سنتي همراه با قرائت صلوات و دعاهاي پايان ماه شعبان و همزمان با آغاز ماه رمضان، همراه با قرائت دعاي افتتاح است تصریح کرد: در پايان هر روز جشن، حضار با نقل و شيريني و در روزهاي ماه مبارک با خرما، نان محلي، پنير و سبزي به عنوان افطار پذيرايي مي‌شوند.

آقایی یکی دیگر از سنت های ورود به ماه مبارک رمضان شهر مجن را کاشت سبزی معرفی و عنوان کرد: اهالی این شهر يک ماه قبل از ماه رمضان در باغچه خانه خود سبزي مي کارند تا هنگام ورود به ماه رمضان، يکي از پذيرايي هاي سفره افطارشان سبزي تازه باشد.

شهر مجن در 33 کیلومتری شمال شرقی شاهرود واقع شده است و به ماسوله کویر معروف است.

آداب و رسوم و موقعیت جغرافیایی و تابستان معتدل این خطه باعث جذب قابل توجهی از گردشگران داخلی و خارجی به شهرستان شاهرود شده است.

