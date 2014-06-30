تروریستهای داعش جاهلانی صحرا نشین با خوی حیوانات درنده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الغد پرس در گزارشی درباره گروه داعش آورده است: کارشناسان و شهروندان بر این باورند که تروریستهای داعش جاهلانی هستد که در صحرا با حیوانات زندگی کرده اند و مفهوم زندگی انسانی را نمی فهمند.آنها ذهن بسته ای دارند که از شریعت اسلامی هیچ نمی دانند.

فتح عبدالجلیل از شهروندان عراقی می گوید: پرچمهای سیاه ترسناک آنها بر بالای خودروهایشان و بر سر در ادارات دولتی و دیگر نهادهای مدنی نصب شده است و ما جز این پرچم نحس هیچ نمی بینیم.تروریست های داعش پس از اینکه خلافت اسلامی اعلام کردند در موصل به شکل ترسناکی ظاهر شدند.رنگ سیاه مشخصه لباس ها،نقاب و مظهر آنهاست.این افراد ما را یاد فیلم های گروههای تبهکار و مافیایی در آفریقا و آمریکای لاتین می اندازد.

وی می افزاید: داعش مردان را به ترک خمر و سیگار و زنان را به پوشیدن برقعه و عدم خروج جز با محارم تهدید می کنند و زنان را وادار می کنند که در منازل بمانند و کار نکنند و این موضوعی است که در موصل رخ داده است.

سنا مصطفی از دیگر شهروندان عراقی گفت: من بیوه زنی هستم که قبلا برای سیر کردن شکم سه یتیم خود که پدرشان در انفجار جنایتکارانه در موصل کشته شد، کار می کردم.دستورات این گروهک مرا شگفت زده کرد.چگونه برای کودکانم رزق حلال به دست آورم و چه کسی به من لقمه نان شرافتمندانه ای می دهد؟ تروریست های داعش تفکر بسته ای دارند و از شریعت اسلامی هیچ نمی دانند.

المسله در ادامه می نویسد: مراقد و قبور اولیا و صالحین در موصل از گزند داعش در امان نمانده است و در زیر بولدوزرهای داعش- که حرمت اهل قبور و تقدسی را که مردمان موصل برای این اماکن قائل هستند، رعایت نمی کنند- محو می شوند.

با وجود اینکه ساکنان موصل مانع آنها می شوند اما با زور سلاح به اقدامات خود ادامه می دهند و مجسمه ها و آثار نیز از آنها در امان نمانده است.مجسمه عثمان موصلی و ابو تمام شاعر و مساجد تخریب می شوند.پرچمهای داعش همه جا دیده می شود و هر امام جماعتی که سخنی علیه داعش بگوید به شدت مجازات می شود.

عبیده محمد گفت: تروریست های داعش جوانان را در بازارها و مناطق مسکونی بازداشت می کنند و به مکان نامعلومی می برند به طور حتم آنها را می کشند.آنها نمی دانند که چگونه با سه میلیون نفر در موصل رفتار کنند زیرا آنها ذهن بسته ای دارند.آنها به چپاول و غارت دارایی دولتی و خصوصی ادامه می دهند.آنها مغازه ها را تاراج می کنند و بهانه و توجیه آنها نیز این است که سرباز خدا در روی زمین هستند و همه چیز برای آنها مباح است.

عماد عبدالکریم از کارشناسان عراقی می گوید: موصل از نظر اجتماعی و مدنی نابود شده است و کسی از داعش در امان نیست.آنها تا دیروز دست به سرکوب می زدند،امروز حد جاری می کنند و فردا سر و دست قطع می کنند.آنها به بهانه دین و اسلام دارایی را مصادره می کنند.

وی افزود: جاهلانی که از صحرا آمده اند و همه عمر خود را با گرگ و کفتار سپری کرده اند نمی توانند مفهوم زندگی در موصل که یکی از قدیمی ترین شهرهای تاریخی است که حیات و تمدن بشری در آن وجود داشته است، درک کنند.دستورات و اقدامات آنها ناشی از عقب ماندگی و کینه توزی آنها ضد موصل و ساکنان است و اسلام از آنها بری است.

عبدالکریم گفت: آنها چه کاره هستند که مراکز توبه و برائت برپا کنند؟ تروریستهای داعش کارمندان را از کار برکنار می کنند و تعدادی را به عنوان گروگان نگه می دارند و به آنها دستور می دهند که اگر خواسته های آنها را اجرایی نکنند خانواده هایشان را می کشند.

این کارشناس ادامه داد: مردم در نینوا بیش از هر زمان دیگری به این باور رسیده اند که آنچه داعش نامیده می شود گروه جنایتکاری هستند که حرمت ها را رعایت نمی کنند و به نوامیس تعرض می کنند و دارایی های ساکنان را مصادره می کنند و مردم موصل منتظر آزاد سازی موصل و بازگشت هیبت دولت در اسرع وقت هستند.