اسامی نشریات لغو مجوز شده کرمان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اسامی 15 نشریه محلی استان کرمان را که به دلیل عدم چاپ، مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شدند را اعلام کرد.

فرشید فلاح گفت: نشریات محلی، از کارآمدی ویژه‌ای در زمینه اثرگذاری و تصحیح فرایند پیشرفت استان برخوردار هستند. بنابراین انتظار داریم مطابق آن چه که قانون مشخص کرده است، مدیران مسوول نسبت به چاپ منظم نشریه اقدام نمایند.

فلاح ادامه داد: یکی از حقوق شهروندان، داشتن نشریات قوی، اثرگذار و روزآمد است، بنابراین از همه مدیران مسوول و اهالی رسانه استان انتظار داریم تا با نظر داشت قانون، ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکانات رسانه‌ای استان بنا به شرایط قانونی از مردم سلب نشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در پایان تصریح کرد: به غیر از این 15 نشریه، متاسفانه، پنج نشریه دیگر نیز به دلیل عدم چاپ، مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شده اند که اسامی آنها نیز به زودی اعلام خواهد شد.

اسامی نشریاتی که مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شده اند به شرح زیر است:

فصلنامه سراسازان –به صاحب امتیازی آقای یاسر فهیم،

ماهنامه دانش ارتباطات توسعه به صاحب امتیازی آقای شهرام ثبوتی پور،

دوهفته نامه مهراوران داور به صاحب امتیازی آقای حسین نخعی راد،

دوهفته نامه معراج کرمان به صاحب امتیازی آقای مهدی محبان،

ماهنامه پسته کار به صاحب امتیازی آقای محمد بمی ناصریه،

هفته نامه زراوند به صاحب امتیازی آقای علی پورسلطانی زرندی،

ماهنامه زیره کرمان به صاحب امتیازی آقای صمصام الدین قوامی،

هفته نامه مهر کرمان به صاحب امتیازی آقای داریوش کریمی گوغری،

ماهنامه فراغت به صاحب امتیازی آقای مسعود فراهی،

دوشماره در هفته بام کویر به صاحب امتیازی آقای حمید جلالی‌نژاد،

فصلنامه تازه‌های روانشناسی به صاحب امتیازی آقای حسین سنجری بستانی،

هفته نامه بانگ جرس به صاحب امتیازی آقای محمد اسدی،

دوهفته نامه رایحه ظهور به صاحب امتیازی آقای منیرالدین شریعت‌زاده میرحسینی،

دو هفته نامه نصر کرمان به صاحب امتیازی آقای ابوالقاسم نصرالهی نصب،

دوهفته نامه رودان به صاحب امتیازی آقای مجید فصیحی زرندی.