صادرات دان مرغ در سال جاری 200 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: در سال 93 شاهد کاهش صادرات تخم مرغ بودیم ولی صادرات دان مرغ رشد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: پس اجرایی شدن ممنوعیت صادرات برخی کالا ها از سوی دولت در سال 91 پیگیر ایجاد خط اعتباری برای صادرات از استان شدیم اما این امر تا سال 92 محقق نشد و در این سال نیز صادرات به زنجیره های تولید تخصیص یافت.

حسن زاده ادامه داد: در آن سال میزان صادرات مرغ 401 تن و به ارزش 242 هزار دلار ، در سال 93 این میزان به 5 هزار و 587 تن و ارزش 10 میلیون و 600 هزار دلار رسید.

وی تصریح کرد: در سال 91 میزان صادرات تخم مرغ 5 هزار و 670 تن و ارزش 6 میلیون و 700 هزار دلار بود ولی در سال 92 این میزان به دلیل نوسانات کشور و ممنوعیت صادرات برخی کالاها 50 درصد کاهش یافت.

حسن زاده خاطر نشان کرد: در دو ماهه ابتدای سال 93 نیز 93 درصد کاهش صادرات تخم مرغ داشتیم ولی صادرات دان مرغ افزایش چشمگیری داشت ، رایگان بودن عامل های انرژی و زمین در ترکمنستان و احداث مرغداری ها را میتوان از جمله دلایل این کاهش نام برد.

به گفته معاون بازرگانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان ، در سال 93 قریب به 5 میلیون دلار صادرات انجام شده است که از این میزان 500 هزار دلار به ترکمنستان و ما بقی به عراق بوده است.

وی اضافه کرد: این صنایع در ترکمنستان با توجه به اطلاعاتی که کسب شده است پایدار نیست و برای صادرات باید تشکل های قوی ایجاد شود.

حسن زاده یادآور شد: از زنجیره های تولید باید خارج شد و به سمت ایجاد تشکل های قوی رفت تا نقش آلترناتیو را بازی کنند و به این طریق صادرات را مدیریت کنیم.

معاون بازرگانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان در ادامه گفت: بازارهایی مثل ترکمنستان و افغانستان مرغ کامل را قبول نمیکند بلکه باید به صورت قطعه بندی صادر شود، اما بازار عراق مانند ایران است، توجه به این موارد می تواند تاثیر به سزایی در میزان صادرات استان داشته باشد.

وی اذعان کرد: در انتقال تکنولوژی نیز باید با چشمانی باز عمل کنیم ، تشکل ها در این مورد نیزمی توانند کمک کنند.