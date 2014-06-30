قانون، مهمترین عامل اجرای عدالت و تحقق امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی اصغر ترابی ظهر دوشنبه در نشستی با رئیس پلیس، رئیس عقدیتی سیاسی و روسای پلیس تخصصی شهرستان دامغان در محل دادگستری این شهرستان اظهار داشت: پلیس و دستگاه قضایی دو سازمان به هم وابسته هستند و یک هدف را دنبال می کنند.

وی نیروی انتظامی را بازوی پر توان دستگاه قضایی در برقراری عدالت دانست و اضافه کرد: مهمترین عامل اجرای عدالت و تحقق امنیت قانون است و صیانت از قانون وظیفه ویژه پلیس و دستگاه قضایی است.

رئیس دادگستری شهرستان دامغان با قدردانی از عملکرد نیروی انتظامی در پیشگیری از جرایم و برقراری امنیت در شهرستان افزود: وظیفه همه ما برخورد قانونی با مجرمان است.

ترابی با تاکید بر اینکه تلاش شبانه روزی و خدمات نیروی انتظامی بر هیچکس پوشیده نیست گفت: دستگاه قضایی با تمام توان از پلیس حمایت خواهد داشت.

پلیس، قانون، دستگاه قضایی اصول اجرای عدالت و تحقق امنیت است

رئیس پلیس شهرستان دامغان نیز در این نشست، پلیس، قانون، دستگاه قضایی را اصول اجرای عدالت و تحقق امنیت دانست و تصریح کرد: تعامل و همکاری نزدیک و بسیار مناسب دستگاه قضایی و پلیس موجب ارتقا امنیت و رضایتمندی مردم می شود.

سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده از تعامل خوب دادگستری شهرستان دامغان تقدیر کرد و با اشاره به توفیقات پلیس در کاهش وقوع جرم و افزایش کشف جرایم افزود: همکاری و تعامل دستگاه قضایی و پلیس به عنوان ضابط قضایی، بر نظم و امنیت جامعه می افزاید.

وی در خاتمه مهمترین ویژگی قضات را انصاف و عدالت و مبارزه با ظلم در جامعه بیان کرد و گفت: فعالیت در راستای تحقق عدالت، کار برای رضایت حق تعالی است.