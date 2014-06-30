اعلام نامزدهای بخش پژوهش و نقد ادبی دوازدهمین جایزه قلم زرین

علی اکبر والایی دبیر دوازدهمین دوره از جایزه قلم زرین در گفتگو با خبرنگار مهر، آثار راه یافته به دور نهایی داوری این جایزه ادبی در بخش پژوهش و نقد ادبی را معرفی کرد.

به گفته والایی امسال و در این بخش سه کتاب با عناوین «آیه تطهیر به آئینه شعر عرب» نوشته زهرا اخوان مقدم، «تجلی اسطوره مذهبی در شعر انقلاب» نوتشه سکینه برنکی و «بررسی تطبیقی عناصر روایی قصه حضرت یوسف در قرآن و سیاووش در شاهنامه» نوشته زهرا محمودیان راوی‌نژاد، سه اثری هستند که در این دوره از این جایزه ادبی به بخش پایانی داوری راه پیدا کرده‌اند.

والایی پیش از این نیز در گفتگو با مهر نامزدهای بخش داستان را به شرح زیر معرفی کرده بود: «لحظه‌ها جا می‌مانند»‌ اثر یوسف قوجق از نشر شهرستان ادب،‌ «چشمی که بستم،‌ چشمی که بگشودم» از مریم مغانی‌ نشر تکا،‌ «گرگ‌سالی» اثر مرحوم امیرحسین فردی از نشر سوره مهر و «آه با شین» از محمد‌کاظم مزینانی از نشر سوره مهر.

این دوره از جایزه ادبی قلم زرین همچنین در بخش شعر خود نیز آثار «سحر خیز» سروده محمدحسین انصاری‌نژاد، «مذاکرات» مریم جعفری، «ضد» فاضل نظری، «دارم خجالت می‌کشم از انسان بودن» مجموعه شعر مرتضی امیری اسفندقه، «شب گریه‌های مولانا» سروده علی سلیمانی، «سکوت گفتنی» سروده سودابه مهیجی، «جاری از ونیز» سروده پونه نیکویی، «شب دنباله‌دار» ناصر حامدی را به عنوان نامزد دریافت این جایزه اعلام کرده بود.

به گفته دبیر این جایزه ادبی امسال تمامی بخش‌های این جایزه جز بخش پژوهش دارای اثر برتر و اثر شایسته تقدیر خواهند بود و در بخش پژوهش نیز تنها اثر منتخب شایسته تقدیر معرفی خواهد شد.

مراسم اهدای دوازدهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین روز شنبه 14 تیر ماه در تالار مهر حوزه هنری و از ساعت 18:30 برگزار خواهد شد.