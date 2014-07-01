استخدام 1300 معلول در دستگاههای دولتی/ تغییرات جدید در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در 16 ماده در سال 77 تدوین شده بود که از سال 82 نیز اجرای آن در دستور کار قرار گرفت و پس از گذشت بیش از 10 سال از اجرای آن درصد بالایی از مواد آن مانند پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، تحصیل رایگان مددجویان، استخدام 3 درصد معلولان در دستگاههای دولتی، نیم بها بودن بلیت هواپیما و قطار، راه اندازی ستاد مناسب سازی، شورای سالمندان و ... از جمله اقداماتی بوده که طی سالهای گذشته اجرایی شده است.

وی تاکید کرد: قانون 3 درصد استخدام معلولان با پیگیری های سازمان بهزیستی از طریق معاونت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاههای مختلف ابلاغ و تذکر داده شده که حتما اجرایی و اعمال شود که این گونه نیز شده است به طوری که در سال گذشته 1300 نفر از معلولان در دستگاههای دولتی استخدام شدند.

هاشمی در مورد آخرین وضعیت بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت: این قانون در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسیده و به زودی در دولت بررسیِ نهایی شده و پس از آن به مجلس ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: در قانون جدید مفاد آن به 36 ماده افزایش پیدا کرده که یکی از مهمترین آنها افزایش 2 درصدی قانون استخدام معلولان در دستگاهها و رسیدن آن به 5 درصد است و همچنین تمامی مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در این قانون پس از بازنگری گنجانده شده است.

وی گفت: وزیر رفاه و تعاون اعلام کرده که بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به زودی به مجلس ارسال می شود.

هاشمی گفت: بررسی ها نشان می دهد که قانون قبلی 55 درصد اجرایی شده بود و سازمان بهزیستی در حال حاضر نیز با نظارتی که بر عملکرد دستگاههای ذیربط در این قانون دارد، اجرای آن را دنبال می کند.

به گفته وی ، مفهوم بازنگری این نیست که این قانون تاکنون معطل بوده بلکه در حال حاضر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در حال اجراست و بهزیستی به عنوان متولی از دستگاهها در این خصوص سئوال می کند و جای نگرانی نیز وجود ندارد.