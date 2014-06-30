کپرزدایی رویکردی مثبت نیست/ 300 یتیم در کرمان فاقد حامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید میرزایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ماه مبارک رمضان گفت: فعالیت‌های امداد نیز در این ماه مضاعف می شوند و ما مکلف و موظف هستیم زمینه و بستر مناسب انجام کار خیر را در جامعه فراهم کنیم. برنامه های زیادی را در دست اجرا داریم و هدف توانمند سازی خانواده ها در بعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی کاملی را از خانواده های نیازمند در دست داریم که طبق آن نیازها اولویت بندی و طبقه بندی و به خیرین و مسئولین مربوطه معرفی شده اند تا نیازهای اقتصادی این خانواده ها را برطرف سازند.

یک میلیارد تومان کمک‌های مردمی برای طرح مفتاح‌الجنه

میرزایی گفت: از اول ماه مبارک رمضان طرح مفتاح الجنه را آغاز کردیم که زمینه سرکشی روزانه 200 خانواده در سطح استان را از شش هزار خانواده نیازمند، مستمند و خانواده ایتام را فراهم کردیم تا خیرین و مسئولان دستگاه اجرایی ضمن بررسی مشکلات خانواده محرومینکمک کنند برخی از نیازها و مشکلات خانواده‌های تحت پوشش را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته با کمک خیرین و مسئولین استان کرمان حدود یک میلیارد تومان کمک‌های مردمی را در طرح مفتاح‌الجنه برای خانواده‌های نیازمند و ایتام در سرفصل های متفاوتی چون جهیزیه، درمان و مشکلات دیگر توانستیم جذب کنیم و زمینه انجام کار خیر و مشارکت حداکثری مردم در ماه مبارک فراهم شده است.

میانگین دریافتی هر یتیم از کمیته امداد 70 هزار تومان

میرزایی یکی دیگر از طرح های ماه مبارک رمضان را طرح اکرام عنوان کرد و گفت: سفارشات زیادی در اسلام نسبت به دلجویی از ایتام وجود دارد و خوشبختانه در سطح استان کرمان حدود 15 هزار یتیم توسط 26 هزار حامی حمایت می شوند.

وی با بیان اینکه میانگین دریافتی هر یتیم 70 هزار تومان است گفت: این عدد با متوسط کشوری فاصله زیاد دارد چرا که در بعضی نقاط کشور میانگین 200 هزار تومان است.

این مسئول افزود: مددجویان ما از 30 هزار تومان تا 250 یا 300 هزار تومان دریافتی دارند اما میانگین درسطح پایین قرار دارد و هدف از این طرح بالا بردن سطح میانگین و رساندن آن به متوسط کشوری است.

میرزایی اظهار داشت: حدود 300 یتیم به مجموعه امداد اضافه شده است که متاسفانه فاقد حامی هستند و از مردم درخواست داریم که این افراد را در اولویت حمایت قرار دهند.

وی طرح دیگر را اطعام و افطاری نام برد و گفت: در سال گذشته حدود 170 هزار نفر را با مشارکت مردم استان کرمان زیر پوشش این طرح قرار دادیم و امسال نیز جزء برنامه‌های کاری ما است که با مشارکت خیرین و مردم انجام خواهد شد.

2700 بیمار صعب العلاج در کرمان بدون حامی هستند

میرزایی طرح دیگر را طرح شفا نام برد و گفت: این طرح برای بیماران صعب العلاج و خاص است که اشخاص می توانند با 50 هزار تومان در ماه حامی این بیماران باشند.

وی افزود: فقر مالی آسیب هایی چون سوء تغذیه را برای بیمار و خانواده اش ایجاد می کند و آن ها را تهدید می کند و این بحرانی است که برای رفع آن طرح "حمایت بیمار" را داریم و در این خصوص سبدهای غذایی برای این خانواده ها و بیمارشان در این ماه مبارک در برنامه قرار گرفته است.

میرزایی بیماران صعب العلاج در استان کرمان را حدود سه هزار نفر عنوان کرد و گفت: در استان حدود 10 درصد حامی دارند و حدود دو هزار و 700 نفر از آن ها حامی ندارند و ما به دنبال جذب کمک های مردمی در بحث جهیزیه و مسکن نیازمندان در ماه مبارک هستیم.

وی با بیان اینکه حدود سه هزار زوج عقد بسته در امداد داریم، گفت: متاسفانه برخی افراد به دلیل نداشتن جهیزیه و یا مسکن نمی توانند تشکیل زندگی بدهند و این ماه می تواند فرصتی باشد برای کمک در امر جهیزیه و مسکن برای خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد.

میرزایی افزود: برنامه و نشست ها و مشارکت هایی را برای خانواده های تحت پوشش از جمله ایجاد فضای معنوی و انس با قرآن داریم که مددجویان می توانند شرکت و مشارکت داشته باشند.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: امسال در پارک مادر دستاوردهای کمیته امداد را در 65 غرفه در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به نمایش خواهیم گذاشت و همزمان در دو شهرستان جیرفت و سیرجان نیز این نمایشگاه ها را خواهیم داشت که عمده محصولات توسط مددجویان تولید و در اختیار عموم قرار خواهند گرفت.

میرزایی همچنین از نظام بانکی تشکر کرد و گفت: در سال گذشته تقریبا از بعضی بانک ها 80 درصد منابع را جذب کردیم و امسال قانونگذار دو هزار میلیارد تومان در کل کشور منابع اشتغال ما را در کشور تصویب کرده است که حدود 90 میلیارد تومان به استان کرمان اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: با توجه به رویکرد بانک ها و توجهی که به نیازمندان دارند قاعدتا این منابع را جذب خواهیم کرد و اشتغال خوبی را در استان به نمایش خواهیم گذاشت.

میرزایی همچنین با اشاره به جشن رمضان در تهران گفت: سه غرفه از مددجویان برتر در نمایشگاهی تحت عنوان جشن رمضان در تهران حضور پیدا کرده اند و که از ابتدای ماه مبارک تا پایان ماه مبارک دائر است که در آن ها سوغات کرمان نیز به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.

وی سهم دریافتی افرادی که از خدمات آموزشی بخواهند استفاده کنند را 700 هزار تومان عنوان کرد و گفت: آموزش در ابعاد مختلفی در حوزه فرهنگی، بحث آموزش خانواده با مشارکت خیلی از سازمان ها و دستگاه های اجرایی که عمدتا به صورت رایگان است صورت می گیرد و عمدتا ما با مراکز تمامی استان قراردادهایی را برای آموزش افراد تحت پوشش منعقد کرده ایم.

میرزایی ادامه داد: آموزش‌هایی در زمینه فرهنگی، اجتماعی، سبک زندگی، مشاوره قبل از ازدواج و... به افراد تحت پوشش داده می‌شود.

وی افزود: آموزش و مشاوره قبل از ازدواج نیز برای تمامی افراد تحت پوشش الزامی است و طی بررسی‌های انجام شده کمترین طلاق را در بین همین خانواده‌ها شاهد بوده ایم چرا که قبل از وارد شدن به زندگی در حوزه توانمندی مهارت هایی را دیده اند و مشاوره‌هایی نیز انجام شده است.

میرزایی با بیان اینکه باید تمهیداتی را فراهم کنیم که بتوانیم با خیرین خارج از کشور هم ارتباط داشته باشیم، گفت: ارتباط ما با خیرین خارج از کشور بسیار کم است و باید با هماهنگی دستگاه های زیربط از ظرفیت های خارج از استان و کشور نیز استفاده کنیم.

لزوم حفظ سازه هنری کپرها

میرزایی همچنین در بحث کپرنشینی جنوب استان گفت: به دلیل طولانی شدن دوره ساخت هزینه‌ها زیاد شده بود اما به هر حال سال گذشته پنج هزار واحد مسکن برای کپرنشینان ساخته شد.

وی افزود: ما اعتقاد داریم کپر جز فرهنگ منطقه ای جنوب است و کپرزدایی را رویکرد مثبتی نمی‌دانیم چرا که طبق پژوهش هایی که در حال انجام است بهتر این است که وضعیت کپر بهبود داده شود و شکل کپری و سازه هنری آن حفظ شود.

میرزایی مردم کپرنشین را بیشتر علاقمند به استفاده از کپر خواند و گفت: باید کپرها باشند و خانه هم در کنار آن ها ساخته شود.

وی همچنین در پایان تصریح کرد: در کمیته هیچ فرد افاغنه ای تحت پوشش کمیته نیست.