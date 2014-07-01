دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصص فعالیت دفاتر مشاوره دانشجویی در ایام تابستان گفت:درایام تابستان مراکز مشاوره دانشگاه تعطیل نبوده و خدمات ارایه می دهند .

وی ادامه داد: دفاتر مشاوره دانشجویی فقط در ایام خاصی که دانشگاه به طور کلی تعطیل باشد فعالیت نمی کند به عنوان مثال برخی دانشگاه ها در ایام ماه مبارک رمضان، برخی در مرداد ماه تعطیل هستند که دراین ایام دفاتر مشاوره نیز فعال نیست.

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: بنابراین تا وقتی دانشگاه تعطیل نباشد، مراکز مشاوره دانشجویی نیز فعال هستند منتهی دانشجویان مراجعه کننده دراین ایام به علت تعطیلات تابستان، بازگشت برخی از دانشجویان به شهرستان ها، کمتر است.

وی درباره فعالیت مشاوره تلفنی و ارایه خدمات از این طریق به دانشجویان نیز گفت: مشاوره تلفنی دانشجویی دانشگاه تهران به صورت دایم فعال است دانشجویان دیگر دانشگاه ها نیز می توانند به سایت مشاوره دانشگاه تهران مراجعه کرده و با برداشتن شماره تلفن مشاوره تلفنی از خدمات آن استفاده کنند.

