2000 متر فرش صحن حضرت زهرا(س) توسط بافندگان شهربابکی بافته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شریفی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مثلث توسعه ویژه کارگروه فرش شهرستان شهربابک که در محل فرمانداری شهربابک برگزارشد، گفت: دبیرخانه ستاد مثلث توسعه در محل فرمانداری تشکیل داده شده و براساس پتانسیل های این شهرستان کارگروه تشکیل داده ایم که یکی از این کارگروه ها کارگروه فرش است.

وی با تاکید بر اینکه فرش شهربابک باید برند داشته باشد، گفت: باید درشهرستان اتحادیه صنف فرش، نمایشگاه دائمی فرش، کارگاه ریسندگی و صنایع تبدیلی فرش راه اندازی شود.

این مسئول اذعان داشت: دو هزار متر فرش برای صحن حضرت زهرا(س) توسط بافندگان شهربابکی بافته می شود.

محمدرضا انصاریان رئیس شرکت تعاونی فرش شهربابک گفت: فرش شهربابک از دیرباز به دلیل شیوه بافتی که داشته منحصربه فرد بوده است و تنها جایی که در استان کرمان به صورت گره دار و تک باف انجام می شود شهربابک است و بهترین نوع گره در شهربابک و سیرجان صورت می گیرد.

وی در ادامه افزود: فرش شهربابک تنها فرشی است که هرچه بماند به ارزش آن افزوده خواهد شد که دلیل این امر نیز پشمی برای بافت فرش از آن استفاده می شود است.

این مسئول گفت: پشم شهربابک مرغوبترین شم در کشور بوده و فرش شهربابک نیز به عنوان فرش نقش افشاری در کشور شناخته می شود.

انصاریان در ادامه نیز افزود: اگر بحث صادرات فرش شهربابک راه بیافتد می تواند حرف اول را بزند، بازار فرش افشاری خوشبختانه خوب است و ما چهار مرکز آموزش تابلوفرش در شهرستان داریم.

وی گفت: پیگیر راه اندازی مجتمع های قالی بافی درشهرستان شهربابک هستیم.