عمل به قرآن کریم هم به نفع دنيا و هم آخرت انسان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرانی تبریز در گفتگو با خبرنگاران درباره مولفه هاي سبک زندگي قرآن اظهار کرد: بايد حقايق اسلامي را در لباس زيبا نشان داد نه اينکه معارف را در قالب هاي تند و خشن و تاريک همانند طالبان و داعش عرضه کرد تا باعث بدبيني به اسلام شود.

وی با بیان اینکه قرآن هم راه درست زندگي را نشان مي دهد و هم به بيان کليات بسنده نمي کند، گفت: قرآن کریم روش زندگي و طي طريق را نیز به انسان نشان مي دهد.

آيت الله هاشم زاده هريسي با اشاره به اینکه مفاهيم قرآني حق است ولي بايد در قالب زيبا ارائه دهيم، گفت: قرآن کريم به دو پيامبر بزرگ خود يعني حضرت موسي(ع) و حضرت هامان(ع) دستور مي دهد که به سوي فرعون بروند و با او با زبان نرم سخن گويند تا در او اثر کند.

وي همچنین با تاکید بر اینکه قرآن کريم علاوه بر داشتن نقش مهم در زندگي افراد، عامل مهم تحول در جامعه نيز هست، ادامه داد: تنها سلاح پیامبر اکرم در روزهای اول بعثتشان در تحول جامعه همين قرآن بود.