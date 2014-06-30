اطلاعیه وزارت نیرو درباره وضعیت آب و برق/ به روزهای اوج مصرف رسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو در اطلاعیه‌ ای با تاکید بر لزوم توجه به صرفه‌ جویی بیشتر در مصرف آب و برق اعلام کرد: از تمامي هموطنان صميمانه تقاضا می‌شود در روزهاي گرم تابستان در خصوص مصرف بهينه آب و برق به‌ ويژه در ساعت‌ های اوج مصرف و همچنين درباره استفاده مناسب و اقتصادي از وسايل سرمايشي اهتمام لازم را به عمل آورند.

متن این اطلاعیه به‌ شرح زیر است:

"با آرزوي قبولي طاعات و عبادات و قدرداني از همراهي هموطنان عزيز با خدمتگزاران خويش در صنعت آب و برق، با عنايت به آغاز فصل گرما و افزايش قابل‌ توجه ميانگين دماي هوا در روزهاي گذشته، بهره‌برداري از منابع آب و انرژي برق به حداكثر مقدار ممكن رسيده و تمام همت و تلاش كاركنان وزرات نيرو بر تامين پايدار، مطمئن و كيفي آب و برق براي تمامي مشتركان در سراسر كشور و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از افزايش حداكثري مصرف متمركز شده است.

بديهي است به ثمر نشستن اين تلاش‌ها، افزون بر اقدام‌های مهندسي و فني و به‌ كارگيري تمام توان سخت‌افزاري، نيازمند همت و عنايت هموطنان عزيز در مصرف بهينه و اعمال شيوه‌هاي صحيح مصرف است كه سبب كاهش فشار بر تاسيسات تامين و بهره‌برداري آب و برق شده و بر كيفيت و پايايي خدمات ارائه شده و بهره‌مندي شمار بيشتري از هموطنان از اين خدمات خواهد افزود.

از اي نرو، از تمامي هموطنان تقاضا می‌شود در روزهاي گرم تابستان در خصوص مصرف بهينه آب و برق به‌ ويژه در ساعت‌ های اوج مصرف و همچنين کنترل و صرفه‌ جویی در مصارف آب و برق اهتمام لازم را به عمل آورند."