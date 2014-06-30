صدور 995 پروانه بهره برداری در کردستان/ کل ذخایر معدني استان 600 میلیون تن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورنگ ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان کردستان با اشاره به صدور 995 پروانه بهره برداري از واحدهاي توليدي و صنعتي در اين استان اظهار داشت: برآورد اشتغالزایی این تعداد واحد صنعتی در استان 16 هزار و 885 شغل بوده است.

وی افزود: در این مدت همچنین هزار و 973 جواز تاسیس صادر شده است که برآورد ایجاد اشتغال آن نیز 42 هزار و 185 نفر شغل بوده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به آمار مقایسه ای استان بیان کرد: در سال قبل 531 فقره جواز با اشتغالزایی پنج هزار و 831 نفر نسبت به مدت مشابهه در سال جاری 61 درصد افزایش داشته ایم.

پورنگ یادآور شد: صدور 62 فقره پروانه بهره برداری در سال قبل نسبت به سال جاری نشان از افزایش 60 درصدی است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات اصلی حوزه صنعت در استان كردستان ادامه داد: عدم توجه به مزیت نسبی و محل جغرافیایی و همچنین اهلیت سرمایه گذار عمده مشکل این حوزه است که متاسفانه مانع توسعه ای استان در حوزه صنعت شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: در حال حاضر 260 هزار تن محصولات باغی در استان داریم که این فرصت عالی است در حوزه صنعت ولی متاسفانه حتی یک واحد صنایع تبدیلی نيز در استان كردستان نداریم که از این فرصت به نحو احسن استفاده کند.

پورنگ اظهار داشت: عدم تناسب واحدهای تولیدی با موقعیت و ظرفیت های استان و نبود سرمایه گذار مشکلات زیادی را در حوزه صنعت استان كردستان ایجاد کرده است.

وی افزود: آسیب شناسی در این حوزه و ارائه راهکارهای مناسب با وضعیت موجود می تواند بسیاری از مشکلات استان را در این حوزه رفع کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: سه دسته واحد تولیدی در استان داریم که باید هر کدام به نوحی ساماندهی شوند یکی واحدهایی که فعال هستند، دیگری واحدهایی که در حال افتادن هستند و واحدهایی که متاسفانه راکد شده اند.

وي با اشاره به اينكه دولت بايد تسهيلات مورد نياز در اختيار واحدهاي نيمه فعال و راكد قرار دهد، گفت: حمايت از واحدهاي صنعتي تعطيل در استان كردستان يك نياز لازم و ضروري است.

پورنگ در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل های حوزه معدن در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: کل ذخایر معادن استان 600 میلیون تن برآورد شده است.

وی ادامه داد: سالیانه از معادن استان 15 میلیون تن برداشت می شود و وصول حقوق دولت از درآمدهای معدن چهار میلیارد تومان بوده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: از این میزان نیز 62 درصد آن به خود استان اختصاص داده می شود و در بحث های عمرانی، خدماتی و رفاهی هزینه می شود.

پورنگ اظهار داشت: از کل سرمایه گذاران معدن در استان تنها چهار نفر غیر بومی هستند و مابقیه افراد سرمايه گذار و مالك بومی هستند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آمار وضعیت موجود در حوزه معدن در استان كردستان افزود: در سال گذشته در بخش معدن 91 فقره پروانه اکتشاف و 26 فقره گواهینامه کشف صادر شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: همچنین در این بخش در سال گذشته 263 درخواست داشته ایم که از این تعداد 157 مورد آن بلامعارض بوده است.

پورنگ با اشاره به مشكلات حوزه معدن در استان كردستان یادآور شد: در این بخش نیز مشکلاتی وجود دارد که عمده مشکل این حوزه نبود سرمایه گذار توانمند است و البته بسیاری از سرمایه گذاران با حوزه معدن آشنایی ندارند.

وی ادامه داد: ساماندهی محدوده معادن، پهنه بندی معادن و نظارت مکرر بر آنها از جمله اقداماتی بوده که در سال گذشته در راستای جلوگیری از پراکنده کاری و ورود افراد غیر حرفه ای به این حوزه توسط سازمان انجام شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در پايان گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب زمینه برای توسعه همه جانبه استان، تغیر نگاه به سرمایه گذاران و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در استان باشیم.