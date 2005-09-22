اجراي حكم تعطيلي ديگهاي آلومينيوم سازي اراك به تاخير افتاد

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، حكم تعطيلي 70 ديگ كارخانه آلومينيوم سازي اراك از مجموع 700 ديگ فعال اين كارخانه به دليل آلوده كردن محيط زيست از سوي دادستان اراك صادر شده است. براساس نظر كارشناسان محيط زيست از اين كارخانه گازهاي سمي به هواي اراك منتقل مي شود و تا شعاع 50 كيلومتر برروي آب ، خاك ومنابع زير زميني و حيات انساني و حيواني تاثير مطلوب مي گذارد . اين گزارش مي افزايد: از نظر قانوني آلومينيوم سازي يكبار فرصت و مهلت داشته تا از طرق ديگر به نوسازي خود بپردازد درحالي كه طي سالهاي گذشته چندين بار اين فرصت داده شده است. گفته مي شود كه براي نصب ديگهاي جديد حدود 400 ميليون دلاربايد هزينه شود.