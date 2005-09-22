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۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۸:۵۶

اجراي حكم تعطيلي ديگهاي آلومينيوم سازي اراك به تاخير افتاد

اجراي حكم تعطيلي ديگهاي آلومينيوم سازي اراك به تاخير افتاد

معاون مالي و اقتصادي ايرالكو از به تاخير افتادن حكم تعطيلي ديگهاي خراب كارخانه آلومينيوم سازي اراك خبر داد.

محمد ابراهيم رازقي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به اينكه تنها چند ديگ كارخانه خراب بوده ،گفت:  حكم تعطيلي اين ديگها به تاخير افتاده است.

وي افزود: با اجراي طرح نصب ديگهاي جديد مشكل اين كارخانه بر طرف شده است.

وي ضمن بي اطلاعي از ميزان هزينه نصب ديگهاي جديد، تصريح كرد: مجري طرح شخص ديگري است و اطلاعي از چگونگي طرح ندارم.

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر،  حكم تعطيلي 70 ديگ كارخانه آلومينيوم سازي اراك از مجموع 700 ديگ فعال اين كارخانه به دليل آلوده كردن محيط زيست از سوي دادستان اراك صادر شده است.

براساس نظر كارشناسان محيط زيست از اين كارخانه گازهاي سمي به هواي اراك منتقل مي شود و تا شعاع 50 كيلومتر برروي آب ، خاك ومنابع زير زميني و حيات انساني و حيواني تاثير مطلوب مي گذارد .

 اين گزارش مي افزايد: از نظر قانوني آلومينيوم سازي يكبار فرصت و مهلت داشته تا از طرق ديگر به نوسازي خود بپردازد درحالي كه طي سالهاي گذشته چندين بار اين فرصت داده شده است.

گفته مي شود كه براي نصب ديگهاي جديد حدود 400 ميليون دلاربايد هزينه شود.
کد مطلب 232272

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