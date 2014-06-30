قطعی 4 روزه آب روستای روشت بزرگ بناب عذرخواهی مسئولان را بدنبال داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز چهار روز قطعی آب شرب اکثر خانه های روستای روشت بزرگ از توابع شهرستان بناب مسئولان شهرستانی به منظور بررسی این مشکل در جمع اهالی این روستا حضور یافته و بخاطر این مشکل از مردم عذرخواهی کردند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه در این جمع با بیان اینکه هرگز نمی تواند احساس و مشکلات چند روزه اهالی را مثل خود آنها درک کند؛ گفت: هرچند این مشکل در سالهای گذشته نیز وجود داشته است، اما با اقداماتی که صورت گرفته تا تابستان سال 94 این مشکل بطور کلی حل خواهد شد و سال آینده از لحاظ تأمین آب شرب در این روستا مشکلی وجود نخواهد داشت.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی همچنین به کمبود منابع آبی اشاره کرد و افزود: مشکل کم آبی متوجه همه است و باید در استفاده از آب شرب نهایت صرفه جویی را بعمل آوریم.

وی سپس از آبیاری درختان و نیز استفاده غیرضروری از آب شرب انتقاد کرد و ضمن تأکید بر شکرگزاری از نعمات الهی خاطرنشان کرد: در آموزه های دینی سفارشات زیادی مبنی بر رعایت الگوی مصرف و سپاسگزاری از نعمات شده است که باید آنها را ملاک عمل قرار دهیم.

مدیر آب و فاضلاب روستایی بناب نیز در جمع اهالی روستا ضمن عذرخواهی از مردم بخاطر مشکل پیش آمده دلیل اصلی قطع آب در تمام روستاها را انحراف ارتفاع اعلام و تصریح کرد: در صورتی که آب روستاها قطع نشود نمی توانیم نسبت به جمع آوری آب در منبع اقدام کنیم. لذا تا سپری شدن بحران پیش آمده مجبوریم در ساعاتی از روز نسبت به قطع موقت آب اقدام نماییم.

قربانی با اشاره به مصرف غیرمتعارف آب در این روستا گفت: آب آشامیدنی از نعمات الهی است، لذا آب اشخاصی که از این نعمت الهی جهت آبیاری درختان استفاده می کردند، قطع شده است و در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: قبوض کسانی که بالای 9 هزار ریال می باشد الگوی مصرف را رعایت نکرده اند و باید در مصرف آب خود تجدید نظر نمایند.

ناصر بزازبنابی بخشدار مرکزی بناب نیز در این جمع از همت تمام مسئولین مرتبط برای تأمین آب شرب اهالی روستا خبرداد و گفت: مسئولین آب و فاضلاب بصورت شبانه روزی فعالیت می کنند تا نسبت به تعمیرات نقاط آسیب دیده اقدام نمایند.

به گفته وی در صورت احداث مجتمع آبرسانی در روستاهای بناب که طی سالجاری در بناب تکمیل خواهد شد، مشکل آب شرب اهالی مرتفع خواهد شد.